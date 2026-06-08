【ネタバレ】『マスターズ・オブ・ユニバース』おまけシーンの意味 ─ ギリギリで緊急撮影、続編につながる重要な伏線

映画『マスターズ・オブ・ユニバース』では、本編の最初から最後まで、胸踊るようなファンタジー・アドベンチャーがたっぷり繰り広げられる。そのワクワク感は、エンドロールが始まってからも挿入されるおまけシーンまで及んだ。続編を示唆するような最後の展開について、監督のトラヴィス・ナイトが裏側を明らかにしている。

この記事には、『マスターズ・オブ・ユニバース』のネタバレが含まれています。

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映画『マスターズ・オブ・ユニバース』最後に登場したシーラとは？

『マスターズ・オブ・ユニバース』の最後に登場するのは、アダムの双子の妹であり、“プリンセス・オブ・パワー”として知られるシーラだ。長年にわたってアニメーション作品で親しまれてきた人気キャラクターだが、実写映画への登場は今回が初めて。わずかな出番ながら、シリーズの今後を大きく期待させるサプライズとなっている。

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もっとも、このシーンは最初から確実に用意されていたものではなかったようだ。トラヴィス・ナイト監督は米のインタビューで、シーラの登場について「映画に出したかったのですが、権利関係が非常に複雑でした」と説明している。実現したのは撮影終盤で、権利を取得できた後、急きょセットを組み、衣装を用意することになったという。

「ほとんど予算もありませんでした。撮影の終わりの頃で、セットを作り、衣装をまとめるために奔走していました。ようやく権利を得ることができたんです。彼女は素晴らしい見た目になりました。」

それほどまでに秘密扱いだったため、シーラの登場シーンは初期の試写では上映されなかった。ナイトによれば、完成版をスタジオ側も見ていなかったほどだったという。プレミア上映で初めて観客の前に出された際、監督自身も反応を予想できなかったそうだ。

「先週のプレミアで上映した時、観客がどう反応するのか分かりませんでした。すると、会場が歓声に包まれたんです。信じられませんでした。本当に素敵な瞬間でした。」

ナイトは、シーラというキャラクターが多くのファンにとって特別な存在であることにも触れている。「あのキャラクターは人々にとって意味のある存在ですし、これまで大スクリーンで見たことがなかった。もし幸運に恵まれるなら、彼女に命を吹き込めることは名誉です」と語った。

現時点で『マスターズ・オブ・ユニバース』続編は正式決定していない。しかし、もし次回作が実現するなら、シーラは物語の中心的な存在になるようだ。ナイトは「彼女はこの世界の神話において非常に重要なキャラクターです」とし、「もしこのユニバースで別の物語を語ることができるなら、彼女は間違いなく大きな役割を担うことになります。私は、それがどこへ向かうのかを正確に分かっています」と明かしている。

つまり、今回のおまけシーンは単なるファンサービスではなく、続編への扉を開く一手でもあったということだ。仮に続編が実現しなかったとしても、ナイトは「彼女をスクリーンに登場させられてよかった」と振り返っている。

さらに気になるのは、シーラ役のキャスティングだ。続編で誰が演じるのかについて、ナイトは「シーラ役として誰に声をかけるべきか、はっきり分かっています」とコメント。ただし、「縁起でもないことにしたくないので、名前は言えません」として、具体的な俳優名は伏せている。

シーラことプリンセス・アドラは、1980年代のアニメ『She-Ra: Princess of Power』などで知られるキャラクター。原典では、アダム／ヒーマンの双子の妹であり、幼い頃にホーダック率いるホードに連れ去られ、惑星エセリアで育てられた。のちに自らの出自を知り、反乱軍を率いる“シーラ”として覚醒する。

ヒーマンがエターニアを守る英雄であるなら、シーラは別世界エセリアで圧政に立ち向かう解放者であり、「マスターズ・オブ・ユニバース」の神話を大きく広げる存在だ。2018年にはNetflixでリブートアニメ『シーラとプリンセス戦士』も配信され、新たな世代にも親しまれた。

シーラの登場はほんの短いものだが、その意味は決して小さくない。続編が実現すれば、『マスターズ・オブ・ユニバース』の世界は、シーラと共にさらに大きく広がることになりそうだ。

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