指揮官は復帰見通しも…再びスタメン外れる

【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間8日・ロサンゼルス）

ドジャースのウィル・スミス捕手を巡り、ファンから心配の声が上がっている。6日（日本時間7日）の本拠地・エンゼルス戦を寝違えによる首の違和感で急きょ欠場したが、デーブ・ロバーツ監督は翌日の復帰を示唆。それにもかかわらず、7日（同8日）の試合でもスタメンから外れた。

ロバーツ監督は6日の試合前、「ウィルは寝違えを起こした。突然の出来事。スタメンに入れていたんだけど、その後に首の調子が悪いことを知った。明日はスタメンに戻ってくるだろう」と説明。また、「無理して出場させることもできたけど、どのみち（シリーズ）3戦のうち2試合出場させる予定だった。ウィルについてはあまり心配していない」と話し、軽症との見方を示していた。

しかし、7日（同8日）になってもスミスの名前は先発メンバーに入らなかった。MLB公式サイトのドジャース番を務めるソンジャ・チェン記者は自身のX（旧ツイッター）で、「昨晩、急遽欠場したウィル・スミスがまたスタメンを外れた」と投稿。ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」も、「寝違えで欠場したウィル・スミスについて、デーブ・ロバーツ監督はきょうの試合でスタメンに復帰することを示唆していた」と伝えた。

指揮官が「心配していない」と語っていたにもかかわらず、2試合連続で先発を外れたことでファンも反応。「スミスが心配」「大丈夫かな……」「寝違えひどいんかな」「寝違えた首まだ治ってないのかな」「スミスのお首早く良くなりますように」といった声が相次いだ。ロバーツ監督は楽観的な見通しを示しているものの、予想外の欠場継続に不安は広がっている。（Full-Count編集部）