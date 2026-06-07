【まとめ】夜空にミャクミャク出現！大阪ベイスカイルミナのドローンショー後半戦
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【大阪ベイスカイルミナ】ミャクミャクドローン 後半」と題した動画を公開した。
動画では、「大阪ベイスカイルミナ」で披露されたドローンショー後半と、花火との豪華な共演の様子を収録。数百機のドローンが夜空に巨大なベルや地球、雪の結晶などを次々と描き出し、精密な動きで観客を魅了する。
中盤には大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が登場し、会場の空気は一気に高まる。
その後は「ありがとう」「おおきに」「LOVE」「ARIGATO」など、さまざまな言葉で感謝を伝える演出が展開。「また次の夜空で会おうね」というメッセージが響き、感動的な空間が広がった。
フィナーレでは「SKYLUMINA」の文字とともに大輪の花火が打ち上がり、ドローンと花火が完全にシンクロする圧巻の演出で締めくくられる。
前半から続けて見ることで、そのスケールと完成度の高さをより強く実感できる内容となっている。
動画では、「大阪ベイスカイルミナ」で披露されたドローンショー後半と、花火との豪華な共演の様子を収録。数百機のドローンが夜空に巨大なベルや地球、雪の結晶などを次々と描き出し、精密な動きで観客を魅了する。
中盤には大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が登場し、会場の空気は一気に高まる。
その後は「ありがとう」「おおきに」「LOVE」「ARIGATO」など、さまざまな言葉で感謝を伝える演出が展開。「また次の夜空で会おうね」というメッセージが響き、感動的な空間が広がった。
フィナーレでは「SKYLUMINA」の文字とともに大輪の花火が打ち上がり、ドローンと花火が完全にシンクロする圧巻の演出で締めくくられる。
前半から続けて見ることで、そのスケールと完成度の高さをより強く実感できる内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
【大阪ベイスカイルミナ】大迫力の演出で見逃せない！話題の万博花火の見どころ
【大阪ベイスカイルミナ】夜空を彩るドローンショー！ミャクミャクも登場
【速報】万博のアンドロイド体験が東京へ！『いのちの未来＋』チケット発売情報まとめ
チャンネル情報
大阪関西万博、横浜花博、イベント、旅行などのお出かけ、グルメ、USJなど最新情報をご紹介しています。