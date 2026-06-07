この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【大阪ベイスカイルミナ】ミャクミャクドローン　後半」と題した動画を公開した。

動画では、「大阪ベイスカイルミナ」で披露されたドローンショー後半と、花火との豪華な共演の様子を収録。数百機のドローンが夜空に巨大なベルや地球、雪の結晶などを次々と描き出し、精密な動きで観客を魅了する。

中盤には大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が登場し、会場の空気は一気に高まる。

その後は「ありがとう」「おおきに」「LOVE」「ARIGATO」など、さまざまな言葉で感謝を伝える演出が展開。「また次の夜空で会おうね」というメッセージが響き、感動的な空間が広がった。

フィナーレでは「SKYLUMINA」の文字とともに大輪の花火が打ち上がり、ドローンと花火が完全にシンクロする圧巻の演出で締めくくられる。

前半から続けて見ることで、そのスケールと完成度の高さをより強く実感できる内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

夜空を彩る様々なドローンの造形
05:37

ミャクミャクの登場とカウントダウン
06:39

大阪の地で感謝を伝えるドローンメッセージ
07:25

「SKYLUMINA」の文字と豪華な花火の打ち上げ

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