◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2026年6月5日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦に先発。5回まで1安打無得点と相手に付けいる隙を与えず、先発としての責任投球回を投げ抜いた。

盤石の立ち上がりだった。初回先頭のネトをスライダー、直球で簡単に追い込むと、最後はスライダーで三ゴロに仕留めた。2番・トラウト、続くメックラーはともにスプリットで空振り三振。メックラーの初球に今季最速タイとなる100.4マイル（約161.6キロ）を計測。14球で初回を終えた。

威力ある直球を軸にエンゼルス打線を封じた。2回2死、6番・ペラザに対して投じた4球目の直球は、渡米後レギュラーシーズンでは最速となる100.6マイル（約161.9キロ）を計測。この球でペラザを一ゴロに打ち取った。佐々木のメジャー移籍後の最速は昨年のワイルドカードシリーズ第2戦・レッズ戦で計測した101.4マイル（約163.2キロ）でレギュラーシーズンでは昨年の東京での開幕シリーズ・カブス戦でマークした100・5マイル（約161.7キロ）だった。

5回1死からマドリガルに初安打となる左越え二塁打を許し、得点圏に走者を背負ったが、慌てることはなかった。8番・オハピーをスライダーで三ゴロ、続くフレイジャーはスプリットで空振り三振に仕留め、力強く右拳を握った。

シーズン序盤こそ制球力、球威不足に苦しみ、結果を出すことができなかったが、5月17日（同18日）エンゼルス戦で自己最長の7回を投げ、4安打1失点で今季2勝目を挙げると、状態は一気に上向いた。23日（同24日）ブルワーズ戦でも5回3失点で3勝目。前回登板の30日（同31日）では白星こそ付かなかったものの、直球は今季最速の100.4マイル（約161.6キロ）を計測するなど5回1/3を3安打1失点。7三振を奪い、与えた四球はわずかに1つと安定感を示した。

この試合まで10試合に登板し、3勝3敗、防御率4.59。右肩上がりに調子を上げてきている。前回登板後、佐々木は「自分らしいパフォーマンスが出せたかなと思います」と胸を張り、ロバーツ監督も「今の彼は、優勝を目指すチームの“本物のメジャーリーグの先発投手”というカテゴリーに入ってきている」と大絶賛だった。