地方競馬で衝撃光景

5日に園田競馬場で開催されたレースで、まさかの珍事が発生した。第10レースのダート1400メートル「ハナショウブ賞」。ゲートが開いたが、4番人気だった4番カマチョクイン（牝6）は直立不動。そのまま競走中止となる事態となった。想定外のハプニングは、競馬ファンの間で大きな注目を集めている。

10頭立てのレース。ゲートが開いた瞬間、他の馬たちが一斉に飛び出していく中で、1頭だけがピクリとも動かずゲート内に取り残された。カマチョクインは、まるで時間が止まったかのように……1歩も走り出さないまま、静かに競走中止となった。レース後、場内では「カマチョクインは発走合図後、騎手の再三の努力にもかかわらず、ゲートから出なかったため競走を中止しました。ご了承ください」とアナウンスされた。

この衝撃的な光景を捉えた動画がネット上で拡散され、SNSで反響が広がっている。

「ったくカマチョにもほどがある」

「かまちょすぎましたwこのあと係員さんにゲート裏に引っ張って連れて行かれてました、初めて見た」

「大人だって会社行きたくない日あるしね。。次頑張って！笑」

「微動だにしてないwww」

「こういう時は『あーそうだね走りたくなかったんだね。ゲート入っただけ偉い偉い。』と愛でてあげましょう」

「お客さんは楽しめたから」

スタートしているだけに、馬券の払い戻しの対象にはならない。SNSには「ゲート開く前なら返金されたのに…これも競馬と納得するしかない」「4が面白過ぎてレースあんまり見てない」「4出てないから返金してほしい」との書き込みもみられた。



（THE ANSWER編集部）