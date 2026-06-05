　5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の6万6470円と急落。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては118.12円安。出来高は5383枚となっている。

　TOPIX先物期近は3964.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.41ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66470　　　　　-200　　　　5383
日経225mini 　　　　　　 66470　　　　　-200　　　108794
TOPIX先物 　　　　　　　3964.5　　　　　 +10　　　　5596
JPX日経400先物　　　　　 35880　　　　　+145　　　　 188
グロース指数先物　　　　　 765　　　　　　+7　　　　 355
東証REIT指数先物　　　　　1752　　　　　　+5　　　　　 4

株探ニュース