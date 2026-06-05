日経225先物：5日22時＝200円安、6万6470円
5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の6万6470円と急落。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては118.12円安。出来高は5383枚となっている。
TOPIX先物期近は3964.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.41ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66470 -200 5383
日経225mini 66470 -200 108794
TOPIX先物 3964.5 +10 5596
JPX日経400先物 35880 +145 188
グロース指数先物 765 +7 355
東証REIT指数先物 1752 +5 4
株探ニュース
TOPIX先物期近は3964.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.41ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66470 -200 5383
日経225mini 66470 -200 108794
TOPIX先物 3964.5 +10 5596
JPX日経400先物 35880 +145 188
グロース指数先物 765 +7 355
東証REIT指数先物 1752 +5 4
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