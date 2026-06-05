「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が4日、Xを更新。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が自身との対戦に前向きな発言をしている件をめぐり、私見をつづった。

堀江氏4日までにYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演。動画内で14日に開催される格闘イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）が告知された流れで、参戦オファーを受けた堀江氏は「だから俺、ずっと前から言ってんじゃん。2分2ラウンドだったら、ひろゆきとやるよ」と宣言した。堀江氏はブレイキングダウンCEOで格闘家朝倉未来のYouTubeチャンネル「ふわっとmikuruチャンネル」に出演した際、キックボクシングなどの練習を17〜18年続けていると明かしている。そして「僕は普通にトレーニングというか…マススパー（強く当てない軽いスパーリング）くらいで。打撃だけで、ほぼ当てないくらいの感じで」などと説明。朝倉未来から「嫌いなんですか？ ひろゆきさん（のことを）」と聞かれると、堀江氏は「あーもう、すごい嫌です」と即答した。

ひろゆき氏は、この堀江氏の発言などを報じた一部メディアの記事を添付。「堀江さんって、 ベタ足の立ちまわりしか出来ないのに、なんで勝てる気で居るんだろう。。。？」とリアクションした。ちなみにひろゆき氏もキックボクシング経験があることを明かしたことがある。

ちなみに堀江氏とひろゆき氏はかつて共著の対談本を出したこともあった。ただ堀江氏は、コロナ禍の20年9月に訪れた広島県の餃子店におけるマスク着用をめぐる議論をめぐり、ひろゆき氏に“絶縁状”を叩きつけていた。また堀江氏は23年9月、自身が共同プロデュースする餃子店をXでPRした際、同店にひろゆき氏が「出禁」だなどとも通達していた。

堀江氏は25年1月にも、Xでひろゆきとの直接対決について「減量なしで2分2Rのキックボクシングならやるよ」「スポーツじゃなくて果し合いみたいなもんだろ。俺に有利な条件でお前をボコボコにする為にやるんだよ。じゃなかったらやる意味ないだろよ笑」などと記したことがあった。