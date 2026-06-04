大手回転寿司チェーン「はま寿司」の店舗で、注文して届いた商品に食器用洗剤ボトルに入った液体をかける迷惑動画をSNSに投稿したとして、無職・新西悠太容疑者（43）が逮捕された。騒動の当初から厳正に対処する姿勢を示していた「はま寿司」だが、その被害調査の"裏側"は──。

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事件のきっかけは5月27日、動画投稿サイト『TikTok』に投稿された"迷惑動画"だった。問題の動画は、新西容疑者が回転レーンに届いたまぐろの寿司に洗剤のような液体をかける様子を撮影したものだった。炎上後には「他人に迷惑をかけてなくね？」と主張する"逆ギレ"配信も行い、世間から猛バッシングを浴びていた。

「逮捕容疑は、男が同日11時20分ごろ、埼玉県内の『はま寿司』の店舗で"迷惑動画"を撮影し、業務を妨害したもの。店側が埼玉県警に被害を届けたことで事件化。6月2日に逮捕されました。容疑者は容疑を認める一方で、寿司にかけた液体は"洗剤容器に入れた水"だと説明しています」（キー局社会部記者）

動画が投稿された5月27日、NEWSポストセブンは「はま寿司」に取材。動画の存在を把握した上で、「警察への相談も含め厳正な姿勢で対処してまいります」と回答していた。また、この時点では「店舗については現在特定中です」とのことだったが、どのようにして被害状況の特定に至ったのか。同社に改めて取材した。

SNSの投稿から地域を特定

まず、問題の動画はタッチパネルで注文した商品専用の流れるレーンに提供された寿司皿に食器用洗剤をかけて、それを手に取るところまでが映されたものだ。卓上調味料などから、かろうじて「はま寿司」店舗内で撮影されたことはわかるが、具体的な店舗の特定は難しいように見える。被害調査の経緯について、広報担当者が明かす。

「（動画が投稿された）27日、本部のお客様相談窓口に問い合わせが複数件入り、新西容疑者のTikTok上に投稿された複数のコンテンツを参考に、大まかな地域を特定いたしました。

今回のケースでは、集中的に出店している地域ではなかったため、その時点で大まかに店舗は絞り込めていたというところです。その後、専門の部署がカメラ映像を確認し、迷惑行為が行われた時間帯の特定を中心に調査したという流れになります」（はま寿司・広報担当者）

店舗内には客席をほぼ網羅するように複数台の防犯カメラが設置されていたため、そのすべてをチェックするのは非常に大変な作業だったという。

「角度によっては決定的瞬間が映り込んでいない場合があるので、同じ時間帯の複数台のカメラ映像を入念にチェックする必要がありました。

結果、新西容疑者が犯行に及ぶ瞬間が防犯カメラに映っていることが確認でき、特定したということです。警察の方の迅速な捜査で、逮捕に至ったというところに非常に感謝しています」（同前）

前出・キー局社会部記者が続ける。

「『はま寿司』には、動画投稿当日から数十件の苦情や意見がメールや電話などで寄せられたと言います。現在も、公式サイトには『多くのお問い合わせをいただいており、ご返信までにお時間を頂戴しております』との案内が掲載されており、対応に追われている状況です。その上で、被害調査や特定作業にも追われました。

こうした一連の対応を余儀なくされたことが、威力業務妨害容疑につながっています。『はま寿司』は今後、容疑者に対して損害賠償請求も視野に対応していく方針ということです」（キー局社会部記者）

同社のスピード感がある対応と厳正な対処は、次なる同様の被害を防ぐことにつながり、顧客の安心感にも寄与することだろう。SNSにおける"迷惑行為"がなくなることを祈るばかりだ。