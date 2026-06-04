太平洋戦争末期、大阪からつるぎ町に疎開中の児童16人が火災で亡くなるという痛ましい出来事がありました。



16人を弔おうと6月4日、つるぎ町の真光寺で児童らが「廻り踊り」を奉納しました。



つるぎ町貞光の真光寺です。



寺の境内にある「十六地蔵」。



戦時中、子どもたちが亡くなった悲しい出来事を今に伝えています。



太平洋戦争末期の1945年、ここ真光寺に大阪市の南恩加島小学校の児童29人が疎開していました。





その時、本堂で火事があり、逃げ遅れた16人が犠牲となりました。以来、寺には地蔵が建てられ、毎年法要も営まれてきました。4日は、南恩加島小学校の6年生児童35人が、修学旅行で真光寺を訪れました。貞光小学校の6年生児童29人や地元住民も加わり、供養のため地元に古くから伝わる「廻り踊り」を一緒に奉納します。（南恩加島小学校・原田聡 校長）「みなさん、十六地蔵に手を合わせると思うが、お参りを通してどうすれば争いごとをなくすことができるか」「これをきっかけとして、考え続けてほしい」（貞光小学校6年・谷川あこ さん）「活動を通して平和の大切さ命の尊さ、そして南恩加島小学校との交流の大切さを体全体で学びたい」「廻り踊り」は、剣山系に古くから伝わる先祖を供養するための踊りです。4日に奉納された「十六地蔵尊由来記」は、約50年前に悲劇を語り継ごうと作られました。（貞光小学校6年・天野聡さん）「安らかに眠ってくださいとの想いで踊った」（貞光小学校6年・上田空璃さん）「16人の人たちの想いも背負い、がんばって生きていこうと思った」（南恩加島小6年・大和福幸さん）「16人の先輩たちが、安らかに眠れるよう心を込めた」