JRT四国放送

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太平洋戦争末期、大阪からつるぎ町に疎開中の児童16人が火災で亡くなるという痛ましい出来事がありました。

16人を弔おうと6月4日、つるぎ町の真光寺で児童らが「廻り踊り」を奉納しました。

つるぎ町貞光の真光寺です。

寺の境内にある「十六地蔵」。

戦時中、子どもたちが亡くなった悲しい出来事を今に伝えています。

太平洋戦争末期の1945年、ここ真光寺に大阪市の南恩加島小学校の児童29人が疎開していました。

その時、本堂で火事があり、逃げ遅れた16人が犠牲となりました。

以来、寺には地蔵が建てられ、毎年法要も営まれてきました。

4日は、南恩加島小学校の6年生児童35人が、修学旅行で真光寺を訪れました。

貞光小学校の6年生児童29人や地元住民も加わり、供養のため地元に古くから伝わる「廻り踊り」を一緒に奉納します。

（南恩加島小学校・原田聡 校長）
「みなさん、十六地蔵に手を合わせると思うが、お参りを通してどうすれば争いごとをなくすことができるか」
「これをきっかけとして、考え続けてほしい」

（貞光小学校6年・谷川あこ さん）
「活動を通して平和の大切さ命の尊さ、そして南恩加島小学校との交流の大切さを体全体で学びたい」

「廻り踊り」は、剣山系に古くから伝わる先祖を供養するための踊りです。

4日に奉納された「十六地蔵尊由来記」は、約50年前に悲劇を語り継ごうと作られました。

（貞光小学校6年・天野聡さん）
「安らかに眠ってくださいとの想いで踊った」

（貞光小学校6年・上田空璃さん）
「16人の人たちの想いも背負い、がんばって生きていこうと思った」

（南恩加島小6年・大和福幸さん）
「16人の先輩たちが、安らかに眠れるよう心を込めた」