将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で開幕した。藤井棋聖は今期、防衛7連覇に挑む。タイトル戦初登場の服部七段は“絶対王者”にどのように挑むのか、本シリーズのゆくえに大きな注目が集まっている。

【中継】藤井棋聖VS服部七段 注目の開幕局（生中継中）

藤井棋聖にとって棋聖は、史上最年少の17歳で獲得した自身初のタイトル。以後、渡辺明九段、永瀬拓矢九段、佐々木大地七段、山崎隆之九段、杉本和陽六段を破り現在6連覇中で、通算5期で与えられる「永世棋聖」の資格も保持している。最高峰の舞台で、今期も圧倒的な強さを見せつけるか。

一方の服部七段は、今期二次予選から参戦。決勝トーナメントでは西田拓也六段、八代弥八段、高見泰地七段、さらには羽生善治九段と名だたる強豪を次々に破る快進撃で、自身初のタイトル挑戦権を獲得した。勢いそのままに、大舞台での番狂わせを狙う。

両者の公式戦対戦はこれまでに全2局で、結果は1勝1敗の五分。しかしいずれも早指し棋戦での対戦だったため、持ち時間4時間の対局は本局が初となる。じっくりと時間をかけて戦う大勝負において、服部七段がどのような作戦を用意しているのか、大きな注目が集まっている。

短期決戦の五番勝負とあり、初戦の白星はシリーズのゆくえ左右する重要な一勝となりそうだ。持ち時間は各4時間の1日制。振り駒の結果、先手は藤井棋聖に決まった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）