西武監督時代の松井稼頭央氏【写真：産経新聞社】

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インスタグラム更新

　プロ野球・西武の元監督、松井稼頭央氏が2日、自身のインスタグラムを更新。キッチンで肉を焼く姿を公開した。背後にはお茶目なポーズを取る愛娘の姿もあり、微笑ましい親子の日常にファンから様々な声が上がっている。

　真剣な眼差しで焼けていく肉を見つめる松井氏。その背後から、娘で女優の遥南さんがひょっこりと顔を出している。

　父の頭の上に半分に切ったアボカドが乗っているように見える、ユーモアたっぷりな構図。家族の温かな雰囲気が存分に伝わってくる1枚となっている。

　50歳の松井氏がインスタグラムに「今夜はお肉の焼き係！」とつづって写真を公開すると、ファンも続々と反応した。

「後ろに 明るくて綺麗なアボカドの妖精が映っていますね」
「稼頭央さんの今の髪型も似合ってて好きやわー」
「美味しそうなお肉ですね はるなちゃん可愛い」
「家でもカッコイイです」
「こんなパパやったら羨ましいよな」
「いつまでも顔がシュッとしていて羨ましいです」
「お子さんも稼頭央さんも幸せオーラ漂っていて観ている私までハッピーになりました」

　松井氏は日米通算2705安打。2023年から2024年途中まで西武の監督を務めた。遥南さんはモデル、女優として活躍している。

（THE ANSWER編集部）