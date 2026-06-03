Claude Code(¥¯¥íー¥É¥³ー¥É)2026Ç¯5·î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È´°Á´¥¬¥¤¥É¡ÃÁ´¼«Æ°¥´ー¥ëµ¡Ç½¡¦Claude Opus 4.8¡¦ÍøÍÑÀ©¸Â°ú¤¾å¤²¡¦³«È¯¼Ô¤Î¸ì¤ëÊØÍøµ¡Ç½¤Þ¤ÇÁ´Éô²òÀâ¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖAIÂç³Ø¡ÚAI&ChatGPTºÇ¿·¾ðÊó¡Û¡×¤¬¡ÖClaude Code(¥¯¥íー¥É¥³ー¥É)2026Ç¯5·î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È´°Á´¥¬¥¤¥É¡ÃÁ´¼«Æ°¥´ー¥ëµ¡Ç½¡¦Claude Opus 4.8¡¦ÍøÍÑÀ©¸Â°ú¤¾å¤²¡¦³«È¯¼Ô¤Î¸ì¤ëÊØÍøµ¡Ç½¤Þ¤ÇÁ´Éô²òÀâ¡ª¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯5·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖClaude Code¡×¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¾Ï¤ËÊ¬¤±¤Æ²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè1¾Ï¤Ç¤Ï¡¢5·î¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿6¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¡£¥´ー¥ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤Þ¤Ç¼«Î§Åª¤Ëºî¶È¤òÂ³¤±¤ë¡Ö/goal¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ä¡¢Ê£¿ô¤Î¾®·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÆ±»þ¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¡Ödynamic workflows¡×¤Ê¤É¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÈ¼åÀ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¡Ösecurity-guidance¡×¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¼ÂÁõ¤ä¡¢¡Öauto mode¡×¤¬Pro¥×¥é¥ó¤ÎÁ´¥æー¥¶ー¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
Âè2¾Ï¤Ç¤Ï¡¢5·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·AI¥â¥Ç¥ë¡ÖClaude Opus 4.8¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë°ÂÁ´À¥¹¥³¥¢¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï»×¹ÍÎÌ¤ò5ÃÊ³¬¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SpaceX¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ë·×»»Ç½ÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç5»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¾å¸Â¤¬2ÇÜ¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À©¸Â¤ÎÂçÉý¤Ê´ËÏÂ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Âè3¾Ï¤Ç¤Ï¡¢Claude Code¤Î³«È¯¼Ô¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡ÖHTML¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò²òÀâ¡£À®²ÌÊª¤òMarkdown·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯HTML·Á¼°¤Ç½ÐÎÏ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊóÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢»ë³ÐÅª¤ËÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¥ì¥Ýー¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ä¥Äー¥ë¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬³µÍ×Íó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¡£¼ÂÍÑÅª¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡ÖClaude Code¡×¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
Âè1¾Ï¤Ç¤Ï¡¢5·î¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿6¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¡£¥´ー¥ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤Þ¤Ç¼«Î§Åª¤Ëºî¶È¤òÂ³¤±¤ë¡Ö/goal¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ä¡¢Ê£¿ô¤Î¾®·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÆ±»þ¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¡Ödynamic workflows¡×¤Ê¤É¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÈ¼åÀ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¡Ösecurity-guidance¡×¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¼ÂÁõ¤ä¡¢¡Öauto mode¡×¤¬Pro¥×¥é¥ó¤ÎÁ´¥æー¥¶ー¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
Âè2¾Ï¤Ç¤Ï¡¢5·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·AI¥â¥Ç¥ë¡ÖClaude Opus 4.8¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë°ÂÁ´À¥¹¥³¥¢¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï»×¹ÍÎÌ¤ò5ÃÊ³¬¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SpaceX¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ë·×»»Ç½ÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç5»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¾å¸Â¤¬2ÇÜ¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À©¸Â¤ÎÂçÉý¤Ê´ËÏÂ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Âè3¾Ï¤Ç¤Ï¡¢Claude Code¤Î³«È¯¼Ô¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡ÖHTML¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò²òÀâ¡£À®²ÌÊª¤òMarkdown·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯HTML·Á¼°¤Ç½ÐÎÏ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊóÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢»ë³ÐÅª¤ËÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¥ì¥Ýー¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ä¥Äー¥ë¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬³µÍ×Íó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¡£¼ÂÍÑÅª¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡ÖClaude Code¡×¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡ÚGoogle Flow´°Á´¥¬¥¤¥É¡ÛÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ëAI±ÇÁüÀ©ºî¥Äー¥ë¤¬Ä¶¿Ê²½¡ªGemini Omni Flash¡¦¥Ê¥Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ò»È¤Ã¤ÆÆ°²è¤ä²èÁü¤òºî¤ì¤ë¡ª
¡ÚAI¼Ò°÷¤¬»Å»ö¤ò¼«Æ°²½¡ÛÏÃÂê¤ÎAI¤òÁ´Éô»È¤¨¤ë¡ÖGenspark¡×¤Î»È¤¤Êý´°Á´²òÀâ¡Ã´ðËÜµ¡Ç½¡¦¹âÅÙ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦´ØÏ¢¥¢¥×¥ê¤Þ¤È¤á¡ª
¡Ú¥¯¥íー¥É¥³ー¥É¤Ë¤â¼ÂÁõ¡Û¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤ÎºÇ¿·AI¡ÖClaude Opus 4.8¡×¤ÎÀ¨¤µ¤ò10Ê¬¤Ç²òÀâ¡¢Claude Mythos(¥¯¥íー¥É¥ß¥å¥È¥¹)µéAI¤â°ìÈÌ¸ø³«¤Ø¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¢¨´ÉÍý¿Í¡§¥ß¥é¥¤ ¢¨¤¹¤Ù¤Æ¥½¡¼¥¹¤ò´ð¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹