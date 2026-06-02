「ちょっとはみ出てるよ」ローラ、圧巻スタイル際立つ水着姿を披露！「超サービスショット」「えぐい」
タレントのローラさんは6月1日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられています。
【写真＆動画】ローラの圧巻スタイルが際立つ水着姿
ファンからは「造形美」「ヘルシー&ナイスバディ」「脚長すぎます」「スタイルえぐい」「11頭身くらいありそう！」「はみ出してない？」「ちょっとはみ出てるよ」「超サービスショット」「9枚目スクショした」「やっぱりローラしか勝たん」などの声が寄せられました。
【写真＆動画】ローラの圧巻スタイルが際立つ水着姿
「11頭身くらいありそう！」ローラさんは「千葉でプチ夏休み」とつづり、18枚の写真と2本の動画を投稿。千葉県の海岸で海水浴を楽しむ様子が写っています。ローラさんは黒いビキニを着用しており、圧巻のプロポーションが際立っています。
ファンからは「造形美」「ヘルシー&ナイスバディ」「脚長すぎます」「スタイルえぐい」「11頭身くらいありそう！」「はみ出してない？」「ちょっとはみ出てるよ」「超サービスショット」「9枚目スクショした」「やっぱりローラしか勝たん」などの声が寄せられました。