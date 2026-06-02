タレントのローラさんは6月1日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露しました。（サムネイル画像出典：ローラさん公式Instagramより）

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タレントのローラさんは6月1日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられています。

【写真＆動画】ローラの圧巻スタイルが際立つ水着姿

「11頭身くらいありそう！」

ローラさんは「千葉でプチ夏休み」とつづり、18枚の写真と2本の動画を投稿。千葉県の海岸で海水浴を楽しむ様子が写っています。ローラさんは黒いビキニを着用しており、圧巻のプロポーションが際立っています。

ファンからは「造形美」「ヘルシー&ナイスバディ」「脚長すぎます」「スタイルえぐい」「11頭身くらいありそう！」「はみ出してない？」「ちょっとはみ出てるよ」「超サービスショット」「9枚目スクショした」「やっぱりローラしか勝たん」などの声が寄せられました。

下着姿から私服に着替えるローラさん

3月18日の投稿では、下着姿から私服に着替える様子を公開したローラさん。こちらでも健康的で美しいボディを披露しています。ファンからは「心も身体も美しい」「世界一美人でおしゃれ」など、称賛の声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)