『うたコン 永遠の青春ソングSP』モナキがテレビ初歌唱、水谷豊は番組初登場！M!LKの3人も出演

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6月2日の『うたコン』は、19時30分スタートの拡大版。豪華ラインナップで青春の名曲を届ける。

■曲目

「津軽海峡・冬景色」石川さゆり

「祈りにみちて」ウェイウェイ・ウー＆平原綾香

「First Love」瀧本美織

「星のフラメンコ」竹島宏

「大きな玉ねぎの下で」サンプラザ中野くん・パッパラー河合（爆風スランプ）

「初恋」曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人（M!LK）

「青春の影」平原綾香

「愛のメモリー」松崎しげる

「カリフォルニア・コネクション」水谷豊

「思い果てるまで」水谷豊

「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」モナキ

「さらば涙と言おう」森田健作

「あの時君は若かった」森山直太朗

「愛々」森山直太朗

「この世は祭り」山内惠介

「旅人よ」山本彩

「バタフライエフェクト」山本彩

水谷豊は番組初出演！ 名曲「カリフォルニア・コネクション」に加え、最新曲を。 森山直太朗は「あの時君は若かった」、平原綾香はチューリップの「青春の影」、山本彩は加山雄三の「旅人よ」、瀧本美織は宇多田ヒカルの「First Love」、さらに M!LK の曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人は、村下孝蔵の名曲「初恋」を披露する。そしてドラマ『おれは男だ！』で主演を務めた森田健作が登場し、主題歌「さらば涙と言おう」を歌う。

さらに今、人気沸騰中のモナキが出演しテレビ初歌唱！ この日、東京都内でイベントのあるモナキは、『うたコン』の生放送中に、イベント会場からNHK ホールに大移動。果たして無事に到着し、NHK ホールのステージで歌う事はできるのか!?

さらにデビューから42年の爆風スランプから、サンプラザ中野くんとパッパラー河合が出演し、ほろ苦い恋の思い出を歌った「大きな玉ねぎの下で」を披露するほか、松崎しげるは究極の愛を歌った「愛のメモリー」を歌い上げる。

また、石川さゆりは、50年近くにわたって交流を続ける、故郷・熊本の水俣の人々との思い出とともに「津軽海峡・冬景色」を披露する。さらに、森山直太朗、水谷豊の話題曲も。

お楽しみに。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

06/02（火）19:30～20:42

※NHKONE同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※NHKホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演： 石川さゆり、ウェイウェイ・ウー＆平原綾香、瀧本美織、竹島宏、サンプラザ中野くん・パッパラー河合(爆風スランプ)、曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人（M!LK）、松崎しげる、水谷豊、モナキ、森田健作、森山直太朗、山内惠介、山本彩

■関連リンク

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/

■【画像】出演アーティスト