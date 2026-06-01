『うたコン 永遠の青春ソングSP』モナキがテレビ初歌唱、水谷豊は番組初登場！M!LKの3人も出演
6月2日の『うたコン』は、19時30分スタートの拡大版。豪華ラインナップで青春の名曲を届ける。
■曲目
「津軽海峡・冬景色」石川さゆり
「祈りにみちて」ウェイウェイ・ウー＆平原綾香
「First Love」瀧本美織
「星のフラメンコ」竹島宏
「大きな玉ねぎの下で」サンプラザ中野くん・パッパラー河合（爆風スランプ）
「初恋」曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人（M!LK）
「青春の影」平原綾香
「愛のメモリー」松崎しげる
「カリフォルニア・コネクション」水谷豊
「思い果てるまで」水谷豊
「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」モナキ
「さらば涙と言おう」森田健作
「あの時君は若かった」森山直太朗
「愛々」森山直太朗
「この世は祭り」山内惠介
「旅人よ」山本彩
「バタフライエフェクト」山本彩
水谷豊は番組初出演！ 名曲「カリフォルニア・コネクション」に加え、最新曲を。 森山直太朗は「あの時君は若かった」、平原綾香はチューリップの「青春の影」、山本彩は加山雄三の「旅人よ」、瀧本美織は宇多田ヒカルの「First Love」、さらに M!LK の曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人は、村下孝蔵の名曲「初恋」を披露する。そしてドラマ『おれは男だ！』で主演を務めた森田健作が登場し、主題歌「さらば涙と言おう」を歌う。
さらに今、人気沸騰中のモナキが出演しテレビ初歌唱！ この日、東京都内でイベントのあるモナキは、『うたコン』の生放送中に、イベント会場からNHK ホールに大移動。果たして無事に到着し、NHK ホールのステージで歌う事はできるのか!?
さらにデビューから42年の爆風スランプから、サンプラザ中野くんとパッパラー河合が出演し、ほろ苦い恋の思い出を歌った「大きな玉ねぎの下で」を披露するほか、松崎しげるは究極の愛を歌った「愛のメモリー」を歌い上げる。
また、石川さゆりは、50年近くにわたって交流を続ける、故郷・熊本の水俣の人々との思い出とともに「津軽海峡・冬景色」を披露する。さらに、森山直太朗、水谷豊の話題曲も。
お楽しみに。
■番組情報
NHK総合『うたコン』
06/02（火）19:30～20:42
※NHKONE同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり
※NHKホールから生放送
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演： 石川さゆり、ウェイウェイ・ウー＆平原綾香、瀧本美織、竹島宏、サンプラザ中野くん・パッパラー河合(爆風スランプ)、曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人（M!LK）、松崎しげる、水谷豊、モナキ、森田健作、森山直太朗、山内惠介、山本彩
■関連リンク
『うたコン』番組サイト
https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/