ミニマリストがあえて増やしたものを紹介します。「暮らしが変われば、必要なものも変わります」というのは、カナダ在住で15年ほどミニマルライフを続けている、ブロガーの筆子さん（60代）。筆子さんがここ数年であえて増やした4つのものを伺いました。

1：軽くて割れない食器

引っ越しを機に、小麦わら素材の、軽くて丈夫なボウルと皿を買いたしました。

前は普通の陶磁器の食器を使っていましたが、わら素材の食器は驚くほど軽くて、手にとった瞬間に違いがわかります。台所仕事の疲れが確実に減りました。しかも割れにくいので雑に扱っても大丈夫。

私はもともとそそっかしく、よく食器を落として割っていました。この食器に変えてからそうしたアクシデントが減りました。

ただ、ケチャップなど色の濃いソースは少し色がつきやすいので、料理によっては、以前から使っている陶器の皿を使っています。

2：趣味のもの

パソコンを使わないアナログの趣味がほしいと思い、2018年から塗り絵を始めました。手もちの文房具を捨てたあとだったので、塗り絵本や色鉛筆、マーカーやジェルペンを新調。

ふだんは、ものを増やさないように気をつけていますが、趣味のものは別だと思っています。趣味は生活を楽しくしてくれるもの。減らすことにこだわって、楽しみまで削ってしまっては本末転倒です。

もちろん、際限なく増やすつもりはありません。塗り絵本の数は10冊までと自分でリミットを決め、色鉛筆も使いきれる量に絞りました。適正量にとどめて、気持ちよく使っています。

3：必要最小限の家具

2年前、夫と暮らしていた家を出たとき、それまで使っていた家具の大半を置いてきました。スタンディングデスク用の重い天板や、重たい書棚など、自分1人では運べないものは持ってこないと決めたのです。そのため、新しい家ではいくつか家具を買いたしました。

以前の家はカーペット敷きで床に座って過ごすことが多かったですが、今の家はフローリングです。

そのまま座ると寒く、カーペットを敷くとフローリングのよさが消えてしまうので、イスに座る生活に変えました。

買ったのは、仕事用のスタンディングデスクと小さい2人掛けのソファ。そして、ソファの前にも下にも収まる小さなサイドテーブル、本を入れる黒いカラーボックス、寝室に置くデスクです。

狭い住まいなので、家具は最小限にとどめ、必要な機能だけあるものを厳選しました。

購入したのはイケアです。カナダでは、家具はよほどの高級志向でない限りイケアでそろえるのが一般的。娘がイケアの会員なので、一緒に行って選びました。組み立ては娘がすべてやってくれました。

スタンディングデスクは健康のために使い始めたものの、実際に使ってみると作業に集中できるので気に入っています。寝室のデスクは、語学学習や塗り絵、日記や家計簿など、仕事以外のことに使う場所にしています。

4：PCモニターとノートパソコン

去年、仕事で使っていたデスクトップPCが壊れたため処分。しかし、その後2つ増やしたものがあります。ひとつは27インチのモニター。最近でいちばんよかった買い物です。

デスクトップPCを処分したあとは、手もちのノートパソコンだけで仕事をしていました。しかい画面が小さいため、老眼の私にはとても見にくく、作業に苦労していました。

大型のモニターは見やすくて快適。最近はAIを使う作業が多いので、画面を2分割して、片側にAI、もう片側に執筆画面を出して使っています。

もうひとつは、娘から譲り受けた2台目のノートパソコン。

趣味の語学学習はずっとタブレットでやってきましたが、動画を見ながら音声の書き取り（ディクテーション）をしたり、辞書を引きながら読んだりと、複数のアプリをきり替える作業が面倒でした。

仕事用のパソコンを使うしかない場面もあり、仕事とプライベートのきり替えができないのもイヤ。パソコンを分けてからは、よりリラックスして趣味を楽しめるようになりました。

今の自分に合うものを、その都度見直す

ミニマリストでも、減らすことにこだわりすぎず、必要なものは生活に取り入れます。

いちばん大事なのは、自分らしい暮らしをすることですから。自分も生活も日々、変わっていくので、必要なものも変わります。

そのときの自分に合ったものをちょうどいい量でもつ。それが私のたどり着いた答えです。