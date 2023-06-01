日本テレビでは、6月6日（土）午後4時30分〜5時に、「news every.特別版 カラフルLife」を生放送する（※関東地域ほかで放送）。

この番組は、日本テレビにて5月30日（土）〜6月7日（日）に実施しているキャンペーン「Good For the Planet ウィーク （グップラ）」の一環として実施するもので、世界的に性的マイノリティーの人権について考える「プライド月間」とされる6月に、性的マイノリティーのおかれた現状をふまえ、「ミンナの私らしい幸せのためにできること」を発信する。

番組MCは、「news every.」に出演する森圭介（日本テレビアナウンサー）・忽滑谷こころ（日本テレビアナウンサー）がつとめ、ゲストには、レズビアンであることを公表して、ミス中央大学グランプリになり、現在はインフルエンサーとして活動の幅を広げる松澤海優（まつざわ・みゆ）を迎える。

■同性パートナー2人の暮らしから見えた 困りごとや幸せの形

VTRでは、同性パートナーとして暮らす2人への密着取材を通して、ふたりの幸せの形と、同性婚が法制化されていない中での困りごとを問いかける。また、全国の同性カップルらが同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めている“同性婚訴訟”について、今年度中には示される見通しである最高裁の判断を前に、法制化を求める理由や世界の動きをスタジオでわかりやすく解説。

■「Tokyo Pride」のフェスティバル会場から生中継 AIの生歌唱も

番組ではこの日から東京・代々木公園で開催されている日本最大級の性的マイノリティーのイベント「Tokyo Pride 2026 Pride Parade & Festival」の会場から生中継を実施。「news every.」に出演する直川貴博キャスターが現場の熱気をリポートし、野外ステージに出演するAIによる生歌唱も番組でお伝えする予定。

企画・演出：白川大介

プロデューサー：福井由紀子 木野崎菖

チーフプロデューサー：片田やよい