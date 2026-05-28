青切符制度が導入されて、もうすぐ2か月。



県内の様子について、自転車を利用している町の人に現状を聞いてみると…？

（街の人は）

「（自転車だと）あまり今まで気にしなかったけれど、一時停止の場所があったら書いてある、止まらないとと思う」

「みなさん（一時停止の場所で）止まっていて、前よりは増えたかなと」



（街の人は）

「気を付けますね、信号をよく見るし、右左をよく見るし」



（街の人は）

「左側とか車線を通らないといけないので、前より重くなったからちょっと意識しています」

「歩道？車道を通るとなるとこわいよね、車が近いんで」

（森本アナウンサー）

「ここからは、導入から約2か月が経った『自転車の青切符制度』について、司法警察担当の菅原記者とお伝えします」



（記者）

「よろしくお願いします」



（森本アナウンサー）

「菅原さん、青切符の導入は私たちの生活にどう影響しているんでしょうか？」



（記者）

「はい、まずみなさんが一番気になるのは、『うっかり違反したら、すぐ罰金を払うの？』という点だと思います」

「結論から言うと、『すぐに青切符を切られるわけではありません』」

（記者）

「対象となるのは、信号無視や一時不停止、スマートフォンを使用しながらの運転など113種類ですが」

「県警によると、青切符が適用されるのは『警察官の注意を無視して違反を続けた場合』や、『実際に事故を起こしかねない危険な運転』とされています」

（森本アナウンサー）

「では、実際の取り締まり状況はどうなっていますか？」

（記者）

「全国では4月の1ヶ月間で、2147件の青切符が切られました。その4割が『一時不停止』です」

「では、気になる県内はというと、青切符による検挙は0件でした」

（森本アナウンサー）

「これ、取り締まりをしていないわけではないですよね」

（記者）

「はい、もちろん取り締まりはきちんと行われています。県内では導入1か月で指導警告が261件ありました」

（記者）

「内訳を見ると無灯火が71件、一時不停止が46件です」

「実際の取り締まりの現場を取材しました」

徳島大学常三島キャンパス近くの交差点です。



一時停止の標識に、地面の停止線。



しかし、自転車はそのまま通り過ぎていきます。

（警察官）

「こんにちは、学生さんですかね。一時停止の場所、自転車も止まってくださいね」

「今日は反則切符を切るんじゃなくて、指導警告させてもらいます」

指導警告では、違反の内容が記されたカードが手渡されます。

（指導警告を受けた人は）

「普段より自転車のルールは厳しくなったなと感じた。知ってはいたけど、ぼーっと運転していました」

「きちんとルールを守って運転していけたら」



指導警告を受ける人はほかにも。

（指導警告を受けた人は）

「正直に少し申し訳ない。しっかりとわかっていなかったので。言ってもらえた方が事故も防げるからいいと思う」



（記者）

「ルールについては？」



（指導警告を受けた人は）

「知っていたけど、頭から抜けていた」

1時間半に及んだ取り締まりでは、青切符の適用はなかったものの、43件の指導警告が出されました。



そのうち一時不停止が38件、スマートフォンの使用が3件、右側通行が2件という結果でした。

（森本アナウンサー）

「わずか1時間半で43件もの指導警告とは、少し驚きですね」



（記者）

「そうですね。ただ、これが私たちの街のリアルな現状なのだと思います」

「自転車は手軽な乗り物ですが、軽車両、つまり車の仲間です」

（記者）

「4月の県内の自転車事故は125件と、2025年よりも増えています」

（記者）

「『青切符を切られなかったからセーフ』ではなく、車と同じだけの責任を持ってハンドルを握る」

「その意識改革が、今まさに求められています」



（森本アナウンサー）

「ここまで、菅原記者でした」