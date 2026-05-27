鼻が折れ曲がってる…？！静かに抵抗するミニチュアダックスの顔がすごいことに
【画像を見る】顔で訴える！無言の圧をかけるミニチュアダックスがかわいすぎる
ワンちゃんと過ごしていると、ときどき言葉がなくても「気持ち」が伝わってくることがありますよね。
今回話題になっているのは、そんな無言の圧を感じるワンシーン。
静かに…でも全力で何かを訴えてくる姿に、思わず頬がゆるんでしまう愛らしい姿とは？
■ドライハウスから出たすぎて、お鼻ぺったんこになったミニチュアダックス
鼻をぺたんと押しつけ、前歯を全開にしながら何かを静かに訴えているのは、ミニチュアダックスフンドのモジー君。動画を投稿したのは、飼い主のmojimoji__tanさんです。
この日は夕飯がお鍋だったこともあり、ケガの防止のためモジー君にドライハウスへ入ってもらったのだそう。ところがモジー君は、ドライハウスへ入った途端、長い鼻が折れ曲がるほどガラス扉にぎゅっと鼻を押し付けています。
見かねたmojimoji__tanさんが「かわいいお顔が台無しだよ」と声をかけると、今度は鼻を押し付けて、前歯をむき出しにして何かを訴えてきます。
吠えることもなく、ただ無言のまま「出して…」と言いたそうな表情で圧をかけてくるモジー君。
顔で訴えてくるモジー君の様子に「こんな顔をされたら落ち着いてご飯食べられない」「鼻の長さが分かってなくてかわいい！」「ずっと見てられる」などのコメントで盛り上がりました。動画は、13.4万いいね！を獲得して話題になっています。
■モジー君ってどんな子なの？投稿主さんにお話を聞いてみました
無言でインパクトのある表情をしてくれる、モジー君の普段の様子をmojimoji__tanさんにお伺いしてみました。
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
mojimoji__tanさん「反響はとてもありました。コメントも沢山いただいて、こんなにバズるとは思っていなかったです」
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
mojimoji__tanさん「友達からは『面白いね』や『可愛い』などの反応がありました」
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
mojimoji__tanさん「みなさんから『吹いた』や『声出して笑った』などのコメントをたくさんいただいて、こちらまで嬉しい気持ちになりました」
ーモジー君はどんな性格のワンちゃんですか？
mojimoji__tanさん「マイペースな食いしん坊です。基本的にフレンドリーなタイプで、吠えることもほとんどありません。ですが、このように顔で訴えてくることが多く、いつも笑わせてもらっています」
ー最近のモジー君の様子や面白かったエピソードを教えてください。
mojimoji__tanさん「これはずっとですが、モジー君はとても寂しがりやなので、家でもどこでも後ろをついてきます。私が出かける準備をしている間は、先回りして玄関で待っているのも可愛いです」
ーレタスクラブの読者に一言お願いします！
mojimoji__tanさん「これからも愛犬との生活を載せていきますので、興味がある方はぜひInstagramを覗いてみてください」
■他にもモジー君の愛らしい様子をご紹介します
mojimoji__tanさんのアカウントでは、他にもモジー君の魅力的な表情がたくさんアップされています。
モジー君の2歳のお誕生日には、お気に入りの公園での誕生会の様子が投稿されています。
パーティー用の青い三角帽子とエプロンを身につけて、正面を向いているモジー君。舌をペロンと出しながら、ポカポカの陽気に包まれて、満足そうな表情を浮かべています。
甘え上手な一面も持っているモジー君。別の投稿では大好きなお姉さんに膝まくらをしてもらっています。
大きな瞳を上目遣いしながら、リラックスした表情にとても癒されます。
「夏の始まりっ」と題した投稿では、車内の窓から振り向きざまにカメラを伺っているモジー君の様子がアップされています。
窓のふちにお行儀よくちょこんと手をのせて、振り返りながら大きな目でこちらをじっと見つめています。一緒に写っている青空が夏の始まりを感じさせてくれる1枚です。
食いしん坊でマイペースな愛犬、モジー君の日常をアップしているmojimoji__tanさん。モジー君の様子が気になる方は、mojimoji__tanさんのアカウントを覗いてみてください。
文＝佐藤みなみ