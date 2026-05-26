◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2026年5月25日 ロサンゼルス）

プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん、木原龍一さんが25日（日本時間26日）、「ファーストピッチ」（始球式）を務めるドジャース対ロッキーズ戦の試合前にドジャースタジアムに姿を現した。

三浦さんは「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」と入ったドジャースのユニホーム姿で登場。木原さんが三浦さんにボールの握りを教え、リフトしての投球を入念にチェックする場面も見られた。

2人は22日、所属する木下グループを通じて以下のようにコメントしている。

「2人とも野球が大好きなので、今回ドジャースの始球式という貴重な機会をいただけて本当に嬉しく思っています。初めてお話を聞いた時は、まさか自分たちが…と驚きと興奮でいっぱいでした。世界中の野球ファンに愛されている場所で始球式を務めさせていただけることを光栄に思いますし、当日は自分たちらしく楽しみながら、会場を盛り上げられるよう頑張りたいと思います！」