吉川聖菜さんの特技は変顔

今季もエスコンフィールドでの試合を盛り上げる北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは宮崎莉緒さん、山本蘭加さん、吉川聖菜さんを取り上げる。

◇宮崎莉緒さん

在籍2年目の宮崎莉緒（みやざき・りお）さんは静岡県出身、10月5日生まれ。ニックネームは「りおちゃ、りおりお」。趣味は旅行プラン作り。大好きなものは「球団チア」で「他球団のチアのSNSも常にチェックしています！」。

小学校1年生からチアダンスを習いはじめ、中学・高校時代はチアリーダー部に所属し全国大会総合優勝、大学在学中は他球団のパフォーマンスチームに在籍した。また、2023年度のミス・ユニバース日本代表として「第72回 ミス・ユニバース世界大会」に出場した経歴を持つ。

◇山本蘭加さん

山本蘭加（やまもと・らんか）さんは大阪府出身、4月25日生まれ。ニックネームは「らんちゃん、らんらん」。趣味は乗馬（3級取得）、自然や動物に会いに行くこと。

今季で在籍2年目を迎える。活動継続の理由は「昨年はファイターズガールとしてやりきれなかったことが多かったため」と明かした。今季、自身に課していることは「もっと多くの人にファイターズガールを認知してもらうために、球場内だけでなく外部のイベントを頑張りたい」と意欲を見せている。

◇吉川聖菜さん

新メンバーの吉川聖菜（よしかわ・せな）さんは北海道札幌市出身、9月21日生まれ。ニックネームは「せなちこ」。趣味は道の駅巡り、オーバークック。

小学生のときにチアダンスを教えてくれた先生がファイターズガールOGで、憧れを抱いたことがきっかけとなりオーディションを受験した。自身の注目してほしいポイントは「変顔が得意なので、たまに出てしまう変顔」とユーモアあふれるコメントを寄せた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）