SME Japan × SME Koreaの合同プロジェクトとして誕生した6人組ボーイズグループKAJA（読み：カジャ）が、新EP「FORWARD」の配信を記念し5月14日に渋谷でゲリラプロモーションを敢行した。

◆KAJA 写真

今回のプロモーションは、“前向きに、がむしゃらに進み続ける”という新EP「FORWARD」のテーマにちなみ企画されたもの。メンバー自らが体当たりで街へ飛び出す形で、大型デジタルサイネージを背負い歩行者と同じ目線・スピードで街を歩く新感覚の屋外広告サービス「歩く広告アドマン」、ライブパフォーマンスを行いながら渋谷〜新宿を巡回する移動式ライブハウス「LIVE BUS」、さらにメンバー自らがフライヤーを配布するサンプリング施策まで、トライアスロンさながらの3つのプロモーションが展開された。

KAJAの告知映像とEP収録曲を流しながら渋谷の街を歩くメンバーたち。普段なかなか目にすることのない光景に、多くの人々が足を止め、写真を撮るなど大きな注目を集めた。

続いてメンバーは「LIVE BUS」に乗り込み、EP収録曲を披露しながら渋谷〜新宿エリアを巡回。バスへ向かって手を振る人や、楽曲に合わせてリアクションをする人など、街ゆく人々と“移動式ライブ”ならではの交流を繰り広げた。

さらに、EP収録の新曲「Dreaming Heart!!」「Forever Young」を初パフォーマンス。突然のサプライズ披露に、集まったファンからは大きな歓声が上がった。

プロモーション終盤には、メンバー自らが渋谷の街頭でフライヤー配布も実施。多くの人通りが行き交う中、勇気を出して積極的に声をかけながら、少しでも多くの人にKAJAを知ってもらおうと懸命にアピールしていた。

慣れないプロモーション活動に当初は戸惑う様子も見せていたメンバーだったが、声をかけてくれる人々やリアクションを返してくれる通行人たちとの交流を通して、次第に笑顔を見せながらイベントを楽しんでいた模様だ。

KAJAは5月23日に新EP「FORWARD」を引っ提げ、3回目のワンマンライブ「KAJA LIVE＜Dive into the AWARD＞」を新宿ReNYにて開催する。昨年は体調不良により不参加となっていたAKIRAを含めた6人完全体での久々のワンマンライブとなる。

■Digital EP「FORWARD」

2026年5月15日(金)配信スタート M1-Future Calling

M2-きっと

M3-TipToe （Welcome Back AKIRA ver.）

M4-Dreaming Heart!!

M5-Forever Young

■イベント出演情報

＜シンデレラフェス合同新歓vol2＞

2026年5月17日（日）WITH HARAJUKU HALL

【時間】13:00〜18:00

■KAJA LIVE＜Dive into the AWARD＞

2026年5月23日(土) 新宿ReNY

OPEN 16:30 / START 17:00

https://kjrgl.com/news/detail.html?id=582295