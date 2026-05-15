渡辺美奈代、ロマンティック＆愛らしいピンクチュールドレス姿披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が14日までにオフィシャルブログを更新。華やかなヘアスタイルとフェミニンな衣装姿を公開し、ファンの注目を集めている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
12日、夫の“もやしくん”が「ヘアメイク中の奥さま」と題してブログを更新。「戦場に向かう前 ヘアメイク中の奥さま」といい、メイク道具が並ぶ楽屋でヘアメイクを受ける渡辺のメイク中ショットを公開。ふんわりと巻かれたロングヘアを整えてもらう姿からは上品で優雅な雰囲気が漂っている。
続けて、渡辺自身も「行ってきます」と題してブログを更新すると、自撮りショットとともに「お仕事 行ってきます」とコメント。「後ろに まっさんの手が」とお茶目につづっており、写真には偶然スタッフの手が写り込むなど現場の和やかな空気感ものぞかせた。
さらに「本日の衣装」と題したブログでは、衣装ブランドについて「ワンピース Sister Jane」と紹介し、透け感のあるチュール素材にゴールドのハート柄が散りばめられ、袖や裾のフリルも華やかさを添え、ロマンティックで愛らしいピンクのチュールドレスに身を包んだ全身ショットも公開。
最後には「ヘアスタイル」と題してブログを更新し、「本日のヘアスタイルは ハーフアップ」と説明し、ゆるやかなカールを加えた上品なハーフアップスタイルを披露した。
これらの投稿にファンから「全部が…お綺麗」「貴重なショット」「めっちぇ綺麗」「お仕事！いってらっしゃいませ」「良く似合っていてめちゃくちゃ可愛い」「美奈代姫に お似合い」 「安定のかわいさ」「ハーフアップの巻き髪かわいい」「美奈代ちゃんのハーフアップスタイル大好き」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続けて、渡辺自身も「行ってきます」と題してブログを更新すると、自撮りショットとともに「お仕事 行ってきます」とコメント。「後ろに まっさんの手が」とお茶目につづっており、写真には偶然スタッフの手が写り込むなど現場の和やかな空気感ものぞかせた。
さらに「本日の衣装」と題したブログでは、衣装ブランドについて「ワンピース Sister Jane」と紹介し、透け感のあるチュール素材にゴールドのハート柄が散りばめられ、袖や裾のフリルも華やかさを添え、ロマンティックで愛らしいピンクのチュールドレスに身を包んだ全身ショットも公開。
最後には「ヘアスタイル」と題してブログを更新し、「本日のヘアスタイルは ハーフアップ」と説明し、ゆるやかなカールを加えた上品なハーフアップスタイルを披露した。
これらの投稿にファンから「全部が…お綺麗」「貴重なショット」「めっちぇ綺麗」「お仕事！いってらっしゃいませ」「良く似合っていてめちゃくちゃ可愛い」「美奈代姫に お似合い」 「安定のかわいさ」「ハーフアップの巻き髪かわいい」「美奈代ちゃんのハーフアップスタイル大好き」などの声が寄せられている。