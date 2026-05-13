【コジコジ】ワンズテラスに70以上のアイテムが集結！ 5月15日より開催
『コジコジ』のグッズを集めた店頭イベントが、2026年5月15日（金）より、一部を除く全国のワンズテラス店舗にて開催される。
「one'sterrace（ワンズテラス）」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を幅広いお客様に向けてご紹介するストア型ブランド。
『コジコジ』は、年齢も性別も不明な謎の宇宙生命体。さくらももこ原作のメルヘンでナンセンスでユニークな世界を描いた物語『COJI-COJI』の主人公。個性豊かな登場キャラクターや、その作品の奥深さが、こどもから大人まで幅広い世代に愛されている。
このたびワンズテラスにて、「コジコジ」のグッズを大集合させた店頭イベントが、5月15日（金）から6月14日（日）まで開催される。
ワンズテラス限定販売のエコバッグや発売以来大人気のヘアバンド、マグカップ、ステーショナリー、ぬいぐるみなど、70を超えるコジコジのアイテムが大集合。 名言？ があしらわれたポーチやミニトート、ハンカチなどは、目が離せないかわいさ。
ぜひこの機会に、お近くのワンズテラス店舗へ『コジコジ』アイテムに会いに行ってみては。
＞＞＞コジコジアイテムの一部をチェック！（写真3点）
（C） さくらももこ
「one'sterrace（ワンズテラス）」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を幅広いお客様に向けてご紹介するストア型ブランド。
このたびワンズテラスにて、「コジコジ」のグッズを大集合させた店頭イベントが、5月15日（金）から6月14日（日）まで開催される。
ワンズテラス限定販売のエコバッグや発売以来大人気のヘアバンド、マグカップ、ステーショナリー、ぬいぐるみなど、70を超えるコジコジのアイテムが大集合。 名言？ があしらわれたポーチやミニトート、ハンカチなどは、目が離せないかわいさ。
ぜひこの機会に、お近くのワンズテラス店舗へ『コジコジ』アイテムに会いに行ってみては。
＞＞＞コジコジアイテムの一部をチェック！（写真3点）
（C） さくらももこ
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