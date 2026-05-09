「卓球 世界選手権団体戦準決勝 日本３−０ドイツ」（９日、ロンドン）

世界ランク２位の日本女子が同４位のドイツを破り、６大会連続決勝進出を決め、５５年ぶりの金メダルへ王手を掛けた。１０日の決勝は中国と対戦することが決まった。

シングルス世界１１位の早田ひな（日本生命）は、第２試合でドイツのエースで同９位のウインターに０−２から逆転勝ちした。

「応援してくださる方には、心臓に悪い試合をしまうなと悪い癖でもあるなと思うんですけど」と笑いつつ、「相手のパフォーマンスも自分がイメージしている想像以上だったので。やっぱりああやって勢いがあるところに実力を出して勝っていくかっていうことがこの大舞台では必要になってくるので。０−２になったところはもちろん課題ではあるですけど、３−２で（勝って）橋本選手に回すことができたっていうことは良かったんじゃないかなと思います」と振り返った。

早田は序盤は打ち込まれる場面が目立ち、第１セットを１０−１２、第２セットを６−１１で連取された。それでも第３セットを１１−５で奪い返すと、第４セットを１１−９、第５セットを１１−６で奪って逆転勝ちした。

「１、２ゲーム目もやってることは間違ってなかったんですけど、ちょっとしたズレが失点につながっていたので。勢いがあるっていうことは勢いに乗らせないっていうことが大事なので、その中で常に冷静に戦えたかなと思います」と振り返った。

第１試合は張本美和（木下グループ）が１セット目を落としたが３−１で逆転勝利。「１ゲーム目は相手のプレーに圧倒されて簡単に落としてしまったけど、しっかり１点ずつという気持ちで自信を持ってできました」と話した。第３試合は橋本帆乃香（デンソー）は３−０のストレート勝ち。「２−０で回してくれたことが自分らしくプレーできた秘訣だと思います」と振り返った。

団体戦はシングルスで３勝挙げたチームが勝つ方式。日本は予選を３戦全勝で突破した。決勝トーナメントではクロアチア、ルクセンブルク、ウクライナにともに３−０のストレート勝ちして６連勝で準決勝へ進出。３位決定戦がないため、日本はすでに６大会連続のメダル獲得を決めていた。