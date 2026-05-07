¡ÚÀìÌç°å¤¬²òÀâ¡Û¼º¿À¡¢¿´¶Úµõ·ì¡¢¿Õµ¡Ç½Äã²¼¡ÄÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë´í¸±¤Ê¡ÖÄã·ì°µ¡×¤¬ÆüËÜ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¡Ö·ì°µ¤ÏÄã¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò
¤ªÃë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿µµ°æÀµµ®ÊÛ¸î»Î¤ÎÏ¤Î§¤¬¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢£Í£Ã¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤âÈ¿±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂà½Ð¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¸å¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¸¶°ø¤Ï¡ÖÄã·ì°µ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·µÙ¤á¤Ð¼£¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤È·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÄã·ì°µ¤À¤¬¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î¸«Êý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¸ÞÎÉ²ñ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Çò¶â¹âÎØÍý»öÄ¹¤Î¸ÞÆ£ÎÉ¾°å»Õ¤Ï¡Ö·ì°µÄã²¼¤ÏÇ¾¤ä¿´Â¡¡¢¿ÕÂ¡¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼º¿À¤äÅ¾ÅÝ¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¡×¤Ï¸ÞÆ£°å»Õ¡Ë¡£
°ìÈÌÅª¤Ë·ì°µ¤Ï¡Ö¹â¤¤¤È´í¸±¡¢Äã¤¤¤Ö¤ó¤Ë¤Ï¤è¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¡£¶áÇ¯¤ÏÍ½ËÉ°å³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤è¤ê¸·³Ê¤Ë·ì°µ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Î×¾²¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤¿·ì°µ¤³¤½µßµÞÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ì²áÀ¤Ê¤é¡¢Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤ä·ñÂÕ¡Ê¤±¤ó¤¿¤¤¡Ë´¶¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Äã·ì°µ¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤È¼º¿À¤Ë¤è¤ëÅ¾ÅÝ¤ä¹üÀÞ¡¢¿´¶Úµõ·ì¡¢¿Õµ¡Ç½Äã²¼¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¹üÀÞ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
·ì°µ¤ÏÁ´¿È¤ÎÂ¡´ï¤Ë·ì±Õ¤òÆÏ¤±¤ë°µÎÏ¤À¡£²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ì¤Ð¡¢À¸Ì¿°Ý»ý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼º£¡¢Äã·ì°µ¤Ë´Ù¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Âç¤¤¯£³¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ ¹ß°µÌô¤ÎÂ¿ºÞÊ»ÍÑ
¡Ö¶áÇ¯¡¢¹â·ì°µ¼£ÎÅ¤Ç¤Ï130/80mmHgÌ¤Ëþ¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾Â´Ãæ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉÍ½ËÉ¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¤ä¤»·¿¤ÎÊý¡¢¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È¡¢Ìô¤¬¸ú¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¸ÞÆ£°å»Õ¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ï·ì´É¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬Äã²¼¤·¡¢Â¡´ï¤Ø·ì±Õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹ÎÏ¤â¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾å¤Î·ì°µ¤¬110mmHg¤ä100mmHgÄøÅÙ¤Ç¤â¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ¾¤ä¿ÕÂ¡¡¢¶ÚÆù¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤¬½½Ê¬¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤À¤±¸«¤Æ°Â¿´¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¢ ËýÀÅª¤ÊÃ¦¿å
¡Ö¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¹¢¤Î³é¤¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¼¼Æâ¤Î´¥Áç¡¢È¯´À¡¢¿©ÍßÄã²¼¡¢ÍøÇ¢Ìô¤ÎÉþÍÑ¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂÎ±ÕÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È½Û´Ä¤¹¤ë·ì±ÕÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢·ì°µ¤â²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Õ¤äÅß¤Ë¤âÃ¦¿å¤Ïµ¯¤³¤ë¡£¹¢¤¬³é¤¤¤Æ¤«¤é¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¤Î¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
£ ¼«Î§¿À·Ð¤Îµ¡Ç½Äã²¼
¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤ÎØíÉÂÎò¤¬Ä¹¤¤Êý¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÊý¡¢Ä¹´ü²é¾²¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¤¬¤·¤ç¤¦¡£Æþ±¡¤Ê¤É¤ÇÄ¹´ü´Ö¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡Ë¸å¤ÎÊý¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î·ì°µ¤òÊÝ¤ÄÄ´À°µ¡Ç½¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¯Î©ÀÄã·ì°µ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Ä«µ¯¤¤¿Ä¾¸å¤ä¡¢¥È¥¤¥ì¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÅ¾ÅÝ»ö¸Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¿©»ö¸å¤Ë¾Ã²½´É¤Ø·ì±Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÁ´¿È¤Î·ì°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿©¸åÄã·ì°µ¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©¸å¤Î¶¯¤¤Ì²µ¤¤ä¤Õ¤é¤Ä¤¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡×
´í¸±¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¶áÇ¯¤Î¹â·ì°µ¼£ÎÅ¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÁáÄ«¤Ë·ì°µ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥¸¡×¤ÎÍÞÀ©¤À¡£µ¯¾²Á°¸å¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÁáÄ«¤Î·ì°µ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ìô¤ò¶¯¤á¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏÆüÃæ¤äÌë´Ö¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×
·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢ÆüÃæ¤Î¤Õ¤é¤Ä¤¡¢¿©¸å¤Î¶¯¤¤Ì²µ¤¡¢Ìë´Ö¥È¥¤¥ì»þ¤ÎÅ¾ÅÝ¡¢ÌÀ¤±Êý¤ÎÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡Ö¸½Âå¤Î¹â·ì°µ¼£ÎÅ¤Ï¡ÈÄ«¤Ï²¼¤²¤¿¤¤¡É¡¢¤Ç¤â¡ÈÌë¤Ï²¼¤²¤¹¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¹ËÅÏ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ARB¡Ê·ì´É¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÆ¯¤¤òÍÞ¤¨¤Æ·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÌô¡Ë¡¢CaÙÉ¹³Ìô¡Ê·ì´É¤ò¹¤²¤Æ·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÌô¡Ë¡¢ÍøÇ¢Ìô¡ÊÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÌô¡Ë¤Ê¤É¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¼£ÎÅ¤À¡£
¿´ÉÔÁ´¤äËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤À¤È¡¢¤³¤³¤ËSGLT2ÁË³²Ìô¡ÊÇ¢¤ËÅü¿åÊ¬¤ò½Ð¤·¡¢¿´Â¡¤ä¿ÕÂ¡¤ò¼é¤ëÌô¡Ë¤äMRA¡ÊÂÎÆâ¤Ë±öÊ¬¤È¿åÊ¬¤òÃù¤á¤³¤Þ¤»¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÆ¯¤¤òÍÞ¤¨¡¢¿´Â¡¤ä·ì´É¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹Ìô¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë·ì°µ´ÉÍý¤ÎÀºÅÙ¤Ï¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤ÐÊ£¿ô¤ÎºîÍÑ¤Ç°ìµ¤¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÍøÇ¢Ìô¡ÜSGLT2ÁË³²Ìô¡ÜÌÔ½ëÆü¤ÎÈ¯´À¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
°Ê²¼¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ã±¤Ê¤ëÈè¤ì¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¦Î©¤Á¤¯¤é¤ß
¡¦Îä¤ä´À
¡¦»ë³¦¤¬Çò¤¯¤Ê¤ë¡¢¶¹¤¯¤Ê¤ë
¡¦¿©¸å¤Î¶¯¤¤Ì²µ¤
¡¦Ä«µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤ËÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¡¦°Õ¼±¤¬±ó¤Î¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤ë
¡ÖÄã·ìÅü¤äÉÔÀ°Ì®¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ç¤â¼º¿À¤·¤«¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¸ÞÆ£°å»Õ¤¬´«¤á¤ëÍ½ËÉ¤Î´ðËÜ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¦µ¯¾²¸å£±»þ´Ö°ÊÆâ¤È½¢¿²Á°¤Ë·ì°µ¤òÂ¬¤ë
¡¦¾å¤Î·ì°µ¤¬100mmHgÌ¤Ëþ¤ÎÆü¤¬Â³¤±¤ÐÁêÃÌ
¡¦¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¡Ê£±Æü1.2¡Á1.5LÌÜ°Â¡Ë
¡¦µÞ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤
¡¦¿©¸å30Ê¬¡Á£±»þ´Ö¤ÏÌµÍý¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤
¡¦¶ËÃ¼¤Ê¸º±ö¡¦Äã±ÉÍÜ¤òÈò¤±¤ë
Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢Ä«¤¬¤Ä¤é¤¤¡¢¿©¸å¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ë--¤½¤ó¤ÊÉÔÄ´¤òÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë´í¸±¤ÊÄã·ì°µ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¸ÞÆ£°å»Õ¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¹â·ì°µ¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤â¤Þ¤¿´í¸±¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¢¹âÎð¤ÎÊý¤Ï°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
·ì°µ¤Ï¡¢¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Äã¤¹¤®¤Æ¤â´í¸±¡£¤½¤Î¾ï¼±¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£