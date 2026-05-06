この時季は花粉や黄砂、紫外線などでお肌がゆらぎがち。そこでESSE読者のなかでとびきりの美容好きが「何度もリピートした」肌ケアアイテムをご紹介。サロン発の実力派から、ドラッグストアで手に入る身近な名品まで、普段使いしやすいアイテムがそろいました。

1：汚れ落ちと保湿感のバランスがちょうどよい

黄ぐすみを抑え透明感アップをサポート。コスパのいい大容量サイズ。

【写真】酒粕パックでしっとり肌に

「フェイシャルサロンで教えてもらいました。しっかり落ちるけどうるおいは残ります」（いーちゃんさん、以下同）

・デュフラ フィト フォース クレンジングジェル 1000mL ￥6380（デュフラ）

2：“塗る”パックでくすみ知らずの肌に

透明感やキメを整えるパック。

「肌に密着してたれないので、パックして家事をしたり、湯船につかりながら使ったり。肌が明るくなり、しっとりします」

・pdc ワフードメイド 酒粕パック 170g ￥1320（pdc）

3：使うと翌日の肌が変わるスペシャルケア

特別な日には、高濃度のビタミンCやナイアシンアミド入りをチョイス。

「徹底保湿したいときはコレと決めています。しっとり実感が圧倒的！」（いーちゃんさん）

・ザ･ダーマベスト VC100+レチノール 20枚入 ￥2420（クオリティファースト）

4：ドラッグストアで買えて高級パック並みの満足感

話題のエイジングケア成分入りながら、毎日使いやすい価格で感動！

「ハリとうるおいを実感。ルルルンならではの保水シートも優秀で、肌とシートがしっかり密着します」（山本美帆さん）

ひたひたのシートが気持ちいい。

・ルルルン ハイドラEX マスク 28枚入 ￥2640（Dr.ルルルン）

5：肌が明るくなってニキビあとが気にならなくなった

活性型ビタミンCと3種のビタミンC誘導体配合。メラニン生成を抑えて、しみ、そばかすをブロック！

「ツヤが出て3か月でニキビあとが目立ちにくくなりました」（泉 マリコさん）

・メラノCC薬用しみ集中対策 プレミアム美容液 20mL ￥1628（ロート製薬）

※この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています。（編）がついているものの価格は、編集部調べです。