美容好きが「本当に手放せない」肌ケアグッズ5つ。くすみ知らずの“塗る”酒粕パックも
この時季は花粉や黄砂、紫外線などでお肌がゆらぎがち。そこでESSE読者のなかでとびきりの美容好きが「何度もリピートした」肌ケアアイテムをご紹介。サロン発の実力派から、ドラッグストアで手に入る身近な名品まで、普段使いしやすいアイテムがそろいました。
1：汚れ落ちと保湿感のバランスがちょうどよい
黄ぐすみを抑え透明感アップをサポート。コスパのいい大容量サイズ。
「フェイシャルサロンで教えてもらいました。しっかり落ちるけどうるおいは残ります」（いーちゃんさん、以下同）
・デュフラ フィト フォース クレンジングジェル 1000mL ￥6380（デュフラ）
2：“塗る”パックでくすみ知らずの肌に
透明感やキメを整えるパック。
「肌に密着してたれないので、パックして家事をしたり、湯船につかりながら使ったり。肌が明るくなり、しっとりします」
・pdc ワフードメイド 酒粕パック 170g ￥1320（pdc）
3：使うと翌日の肌が変わるスペシャルケア
特別な日には、高濃度のビタミンCやナイアシンアミド入りをチョイス。
「徹底保湿したいときはコレと決めています。しっとり実感が圧倒的！」（いーちゃんさん）
・ザ･ダーマベスト VC100+レチノール 20枚入 ￥2420（クオリティファースト）
4：ドラッグストアで買えて高級パック並みの満足感
話題のエイジングケア成分入りながら、毎日使いやすい価格で感動！
「ハリとうるおいを実感。ルルルンならではの保水シートも優秀で、肌とシートがしっかり密着します」（山本美帆さん）
ひたひたのシートが気持ちいい。
・ルルルン ハイドラEX マスク 28枚入 ￥2640（Dr.ルルルン）
5：肌が明るくなってニキビあとが気にならなくなった
活性型ビタミンCと3種のビタミンC誘導体配合。メラニン生成を抑えて、しみ、そばかすをブロック！
「ツヤが出て3か月でニキビあとが目立ちにくくなりました」（泉 マリコさん）
・メラノCC薬用しみ集中対策 プレミアム美容液 20mL ￥1628（ロート製薬）
※この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています。（編）がついているものの価格は、編集部調べです。