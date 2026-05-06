100円以内で完成！ご飯すすむ「もやし＆ちくわ」おかず

ゴールデンウイークも終盤になり、そろそろ節約を意識したい家庭もあるのでは。そんな日の食卓には、もやし＆ちくわのレシピがおすすめです。今回は、合わせて100円以内で買えるもやしとちくわを使った、ご飯が進む主菜レシピを4つご紹介します。

▼カレー味でご飯が止まらない

カレーパウダーとオイスターソースを合わせてパパッと炒めるだけ。スパイシーな香りが食欲をそそります。



▼ごま油香る！こってり卵とじ

ごま油で炒めて卵でふんわりとじ、オイスターソースで味つけすれば完成。ごま油のコクが味のバランスを調整してくれます。



▼だしが香る和風味はみんなが大好きな味

やさしい和風の味わいで、子どもから大人まで食べやすい一品。夏場は冷やしてさっぱりと食べるのもおすすめです。



▼めんつゆ×ケチャップの意外なおいしさ

めんつゆとケチャップを合わせた甘辛だれで炒めるだけ。ピーマンも加わって彩りよく、七味がご飯の進み具合をさらにあと押しします。







今回ご紹介したおかずは手頃な価格で作れるのにもかかわらず、ごはんが進む味つけなので、家族みんなが大満足できます。カレー炒め、卵とじ、ケチャップ炒めなど調理法もさまざまなので、その日の気分に合わせてローテーションできます。GW後の節約週間にぜひ試してみてください。（TEXT：青木千奈）