

『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』

ZARDの35周年記念ライブ『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』（Blu-ray＆DVD）が7月8日に発売されることが合評された。

坂井泉水さんの歌声と映像、バンドによる生演奏がシンクロし、ツアータイトル通り“永遠の瞬間”が刻まれたまさに奇跡のライブは、2004年に開催されたZARD唯一の全国ツアー“What a beautiful moment Tour”で坂井泉水さんが訪れたゆかりの場所である大阪のフェスティバルホール（2月6日）と東京国際フォーラム（2月10日）の２公演開催し、共にチケットは一般発売日に即日完売。

プレミアムチケットとなった今回のライブでは、序盤にステージ全面を覆う紗幕に坂井泉水さんの映像を映し出し、その内側にバンドを配するという初めての演出が採り入れられた。坂井 泉水さんの歌声と映像に一層聴き入り、見入るライブだということが示された。

紗幕が上がると、ステージ中央に坂井泉水さんのボーカルマイク、そして左右を囲むバンドが目の前に現れ、中央のLEDに映る坂井泉水さんの姿は透明感に溢れ、瑞々しい歌声が会場中に響き渡る…会場を埋め尽くすオーディエンスへ届けられたZARD “永遠スタンダード・ ナンバー”は、ZARDライブ史上最大規模の曲数となる全39曲。

その色褪せない魅力が心に刻まれる特別なライブを、演奏曲はもちろん、合間にインサートされた坂井泉水さんの貴重なMC映像、オフショット映像（ロサンゼルス、「揺れる想い」シューティング、葉山）も含めて完全収録。

特典映像として、2025年6月に開催されたZARD初の有観客アコースティックライブ・横浜公演から6曲を収録。さらに、今回の35周年記念 ライブのために新たなカットを追加し編集した「二人の夏」「あなたを感じていたい」のMVも収録される。また、パッケージにはライブ演出の紗幕をイメージした特殊仕様を予定。

ZARD/坂井泉水さんの19回目の命日となる5月27日、ZARDが2004年に行った唯一の全国ライブツアー"What a beautiful moment Tour"を全国27の映画館で上映が決定。（TOHOシネマズ六本木、イオンシネマ シアタス心斎橋はじめイオンシネマは27日、28日の2日間上映）また、上映会場とは別に、東京、大阪に献花台が設けられ、WEB献花も実施される。

作品情報

『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』LIVE Blu-ray & DVD 2026年7月8日発売■Blu-ray【2枚組】JBXJ-5006~5007 8800円（税込）・スリーブケース仕様・ピクチャーレーベル・60ページブックレット■DVD【3枚組】JBBJ-5014 ~5016 8800円（税込）・スリーブケース仕様・ピクチャーレーベル・60ページブックレット収録内容35周年記念ライブZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”[約160分収録]01.Good-bye My Loneliness02.不思議ね…03.もう探さない04.こんなに愛しても05.IN MY ARMS TONIGHT06.もう少し あと少し…07.きっと忘れない08.Boy09.サヨナラは今もこの胸に居ます10.眠り11.もっと近くで君の横顔見ていたい12.You and me (and…)13.あなたを感じていたい14.Just believe in love15.息もできない16.突然17.揺れる想い18.永遠19.二人の夏20.かけがえのないもの21.来年の夏も22.Forever you23.こんなにそばに居るのに24.雨に濡れて25.Season26.Oh my love27.Top Secret28.My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜29.遠い日のNostalgia30.愛が見えない31.Today is another day32.君がいない33.マイ フレンド34.Don't you see![Encore]35.心を開いて36.君に逢いたくなったら…37.好きなように踊りたいの38.あの微笑みを忘れないで39.負けないで特典映像35周年記念アコースティックライブZARD Acoustic Live 〜Especial moment〜[約30分収録] ※Billboard Live YOKOHAMA公演01.マイ フレンド02.運命のルーレット廻して03.心を開いて04.Good-bye My Loneliness05.pray06.負けないでMUSIC VIDEO二人の夏（MUSIC VIDEO）

あなたを感じていたい（MUSIC VIDEO）