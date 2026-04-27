きゅるりんってしてみて５月３日（日）の公演をABEMA PPV生配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」による全国ホールツアー『Kyururin Heavenly 〜全部ありふれない軌跡〜』のファイナル公演を５月３日（日）17時より「ABEMA PPV」にて独占生配信することを決定。また、本配信の視聴チケットを４月26日（日）より販売開始した。
『Kyururin Heavenly 〜全部ありふれない軌跡〜』は、全国９都市を巡ったきゅるりんってしてみて初の大規模ホールツアー追加公演として、幕張イベントホールにて開催されるファイナルライブ。これまで各地で積み重ねてきたセットリストや演出、パフォーマンスがひとつに結実し、ツアーの“完成形”ともいえるステージが披露されることが期待されている。
タイトルにもある「全部ありふれない軌跡」が示す通り、本ライブはこれまでの活動を総括するような構成となり、代表曲や人気曲、ライブ定番曲などを網羅した“ベストライブ”ともいえる内容に。さらに、幕張イベントホールという大規模会場ならではのスケールへと進化し、照明や映像演出、ステージ構成なども大きくアップグレード。観客との一体感も含め、よりダイナミックなライブ体験をお届けする。
ポップで遊び心あふれる楽曲とファンとの距離感の近さが魅力のきゅるりんってしてみてらしく、“とにかく楽しい”空間の中で、ツアーを通してファンと積み重ねてきた時間がひとつの物語として完結する、エモーショナルなステージになることも大きな見どころ。
また、本配信ではチケット購入者全員に特典映像として、ツアーで訪れた各地の思い出をメンバーが語る「きゅるちゃんのほくほくご当地とーく」を終演後に特別公開。ライブ本編とあわせて、ツアーの裏側まで楽しめるスペシャルな内容となっている。
(C)DEARSTAGE inc.
『Kyururin Heavenly 〜全部ありふれない軌跡〜』は、全国９都市を巡ったきゅるりんってしてみて初の大規模ホールツアー追加公演として、幕張イベントホールにて開催されるファイナルライブ。これまで各地で積み重ねてきたセットリストや演出、パフォーマンスがひとつに結実し、ツアーの“完成形”ともいえるステージが披露されることが期待されている。
ポップで遊び心あふれる楽曲とファンとの距離感の近さが魅力のきゅるりんってしてみてらしく、“とにかく楽しい”空間の中で、ツアーを通してファンと積み重ねてきた時間がひとつの物語として完結する、エモーショナルなステージになることも大きな見どころ。
また、本配信ではチケット購入者全員に特典映像として、ツアーで訪れた各地の思い出をメンバーが語る「きゅるちゃんのほくほくご当地とーく」を終演後に特別公開。ライブ本編とあわせて、ツアーの裏側まで楽しめるスペシャルな内容となっている。
(C)DEARSTAGE inc.