ガマ♪ ガマガマ♪ ガマ♪ ガマガマ♪

映画レーベル「NOTHING NEW」製作／配給、実在した遊園地「ガマランド」を舞台にした中編ファウンドフッテージホラー『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』がいよいよ４月24日(金)より公開。ファイナルティザー映像が解禁された。

映像は、耳に残る愉快なテーマソングにのせて、廃遊園地に迷い込んだ主人公たちが見た不気味な光景が映し出されていく。情緒がおかしくなりそう。

また、本編鑑賞後に参加できるプレゼントキャンペーンが実施決定。「ガマランド」にまつわるVHSテープを発見したことから物語が始まる本作にちなみ、映画の本編映像を丸ごと収録した“世界に一つだけの本編VHS”が抽選で１名にプレゼントされる。

キャンペーン期間中、映画の公式サイトで本作にまつわる超絶難易度のクイズに３問連続で正解すると、応募フォームへのリンクにたどり着くことができる仕様となっている。クイズへの手がかりは本編内に散りばめられているため、劇場での鑑賞が必須だ。

『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』

2026年４月24日（金）より全国順次公開

『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』公開記念プレゼントキャンペーン

＜応募期間＞

2026年４月24日（金）〜７月31日（金) 23:59

映画公式サイト：https://nothingnew.film/gamaland/