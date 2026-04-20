気温の変化や花粉、新生活のストレス…。肌の状態がゆらぎがちな春は、スキンケアに一層力を入れたいもの。今回は、美容コーディネーター・弓気田みずほさんが厳選した、「お守りコスメ」を6つご紹介します。

春のゆらぎ肌には“お守りコスメ”をスタンバイ！

春は、花粉や生活スタイルの変化で肌がゆらぎやすいもの。そんなときに備えておきたいのが普段のスキンケアにプラスしやすいレスキューコスメ。自分のルーティンに取り入れやすいものを選びましょう。

【写真】タイパ抜群コスメに注目！

●1：肌荒れを予防し、透明感を放つ健やか肌へ

水のような美容液がバリア機能の要となる角層深部にアプローチ。〈写真左〉

・キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液〈医薬部外品〉 30mL ￥4950 ※価格は編集部調べ〈3月7日発売〉 （花王）

●2：濃密なのにさらっとしたオイルで肌荒れ防止

肌に優しい無添加設計。洗顔後の1滴で肌荒れや乾燥をケア。〈写真中央〉

・イハダ 薬用リセットオイル〈医薬部外品〉 30mL ￥2420 ※価格は編集部調べ 〈マツキヨココカラ＆カンパニー限定品（一部店舗を除く）〉 （資生堂）

●3：肌の基礎力を底上げするデイリースペシャルマスク

ヒト型セラミドなど、肌の基礎力を助ける成分をマスクで密閉させることで理想の肌状態へ。〈写真右〉

・ルルルンプレシャスGREEN（GlowUp） 32枚入 ￥2090 （Dr.ルルルン）

コスパ＆時短をかなえる“塗るだけ美容”もさらに進化！

「タイパ」を重視する人は、ひとつで数役かねるオールインワンやマスク的にも使える多機能タイプが便利。ハリもうるおいも欲しいけど手早くケアをすませたい、そんなわがままもかなえます。

●1：クリニック発想処方で全方位からハリ肌ケア

ハリ肌ケアに強いオールインワン。これひとつで大人の肌悩みに決着を。〈写真左〉

・アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEX 50g ￥5500 （ドクターシーラボ）

●2：翌朝の“ちゅるん！”とした肌に大感動

ジェルを塗って眠るだけ。睡眠中に豆乳発酵液やビタミンCなどの美肌成分を届けて翌朝うる肌に。〈写真中央〉

・サナ なめらか本舗 薬用純白おやすみチャージパック〈医薬部外品〉 60g ￥1320 ※価格は編集部調べ （常盤薬品工業）

●3：肌に密着するジェルでマスク級にうるおいを密閉

たっぷり塗ればシートマスク代わりとしても使える高保湿オールインワンジェル。〈写真右〉

・ちふれ うるおい ジェル 大容量 チューブタイプ 150g ￥1485 （ちふれ化粧品）