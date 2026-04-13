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秘境・廃村・事故現場探索系YouTuberのナナジャパ・琴美が「残ったのは車だけ」を公開した。1998年に三重県伊勢市で発生し、今なお未解決となっている辻出紀子さん行方不明事件の不可解な謎と、当時の捜査の壁となった事実について解説している。



既存メディアが伝えきれない歴史や真実を独自の発信で正す方針を持つ同チャンネル。本動画では、1998年11月24日の午後11時ごろ、伊勢文化舎での仕事を終えた後に行方が分からなくなった辻出さんの足取りを追っている。



琴美氏は、近くの損保会社の駐車場で発見された辻出さんの車について、異常な状態であった点を指摘した。車は「白線を無視して斜めに雑に停められていた」という。さらに、車内には本人が吸わないはずの「1本のタバコ」が残されていたほか、座席が後ろに下げられ、カーステレオが切られていた。これらの状況から、琴美氏は「第三者が動かした可能性が高い」と解説した。



続けて、事件の重要参考人とされた尾鷲市在住の男「X」の存在に言及している。男は失踪直前に辻出さんに会った事実を認めたものの、事件当日のアリバイがなかった。しかし、「目撃情報」や「決定的な証拠」を警察が掴めず、結果として「逮捕することはできなかった」と、当時の捜査の限界を伝えている。



現在でも伊勢警察署には捜査本部が置かれており、本件は「未解決重要事件」として扱われ続けている。琴美氏は、「何の手がかりもなく、骨すら出てきていない状況が27年続いています」と述べ、事件が未だに深い闇の中にある事実を強調した。オールドメディアが報じなくなった過去の事件を改めて掘り起こす姿勢は、真相究明に関心を寄せる読者の知的好奇心を強く刺激する内容となっている。