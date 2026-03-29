ロックバンド「Novelbright」のギタリスト・沖聡次郎（31）がフリーアナウンサーの松本圭世（36）と結婚したことを29日、自身のSNSで報告した。

連名の文書で「いつも応援してくださる皆さまへ この度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。

「また、結婚後、新たな命を授かりました」と明かし、「未熟な二人ではございますが、家族として支え合い歩んでまいります」と決意を記した。

「これからも、支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、より一層活動に励んでまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。

松本は麻雀プロリーグ「Mリーグ」のリポーターを務め、「まつかよ」の愛称で知られており、自身のSNSでは「また、結婚後、新しい命を授かりました。結婚も妊娠も自分が1番驚いています。笑 お仕事については体調と相談しつつ以前よりはゆっくりとしたペースにはなりますが続けて行く予定です。関係者の皆様、ご配慮いただきありがとうございます」と説明。

「Mリーグでのスーツがどうしても入らなくなってきたのでこのタイミングでの報告になりました 突然の発表で驚かせてしまったとは思いますが これからも夫婦共々応援していただけたら幸いです」と記した。