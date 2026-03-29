◇国際親善試合 日本―スコットランド（2026年3月28日 グラスゴー）

英国遠征中のサッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）と対戦。先発復帰したGK鈴木彩艶（23＝パルマ）がスーパーセーブでピンチを救う活躍を見せ、前半を0ー0で終えた。

森保監督は11人の交代枠や中2日のイングランド戦も見据えてMF鈴木唯人、MF佐野航大、FW後藤啓介ら若手をスタメンに抜てき。GK鈴木彩艶、DF伊藤洋輝ら負傷のため長く代表活動から遠ざかっていた選手が先発復帰を果たした。一方でMF三笘薫、MF堂安律、MF伊東純也、FW上田綺世ら主力がベンチスタートとなった。

試合は前半8分、守護神GK鈴木彩がファインセーブ。MFマクトミネイに至近距離から左足ダイレクトボレーを打たれたが、左手一本で防ぎ左ポストにも救われピンチを防いだ。

日本は前半37分、MF田中のシュートがクロスバーを叩く場面もあったが無得点で前半終了。守備陣も相手のシュートを2本のみに抑えるなど奮闘し、0ー0のまま後半へと折り返した。