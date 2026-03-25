朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」で衝撃の１３秒ＫＯ負けに終わった“ミスター・ブレイキングダウン”の異名を持つ川島悠太が２２日、朝倉海のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された試合後の様子の動画に登場。「辞めます。もう無理っす」と引退をほのめかす場面があり、反響を呼んだ。

試合では自衛隊出身の喧嘩自慢、ソルジャー沖田の強烈なパンチを浴びて、開始１３秒でＫＯ負け。川島は呆然とした表情で関係者の肩を借りて、リングを降りた。

動画では海から励まされたが「辞めます。いやもう無理っす」と語る姿が。海は「川島君最初から盛り上げてくれてるけど、結構分析されてるよね、最近。スタイル変えながらまたやってみようよ。考えて気持ち変わったら来て」と呼びかけていた。

その後、川島は２４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「多少どっかに気持ちのおごりがあったのか。負けた後は自分がわかんないというか、もう辞めるってそういうことも言ってしまったんですけど、ちょっと・・・休みます。もう５年間、ＢＤ１から３カ月おきにずっと試合してきたので。ここらへんで休みを入れた方がいいのかなと。足も骨折してしまったし、どっか脳へのダメージの蓄積も感じるので。休憩をしようかなと思います」と語った。