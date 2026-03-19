【1位〜6位】3月20日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】水瓶座
総合運：★★★★★
普段は許されないわがままも、今日はすんなりと受け入れてもらえそう！「ちょっと図々しいかな」と思っていたことも、お願いしてみる絶好のチャンスです！相手の都合や気持ちも考えているのだと伝わることが、運気を生かすポイント。
いろいろなことを話して一緒に笑う、このコミュニケーションが愛情を深める日です。恋の相手に対しては「あの人が楽しめる話題は何か？」と考えてみて。出会いを求めているのなら、誰に対しても親切心を注ぐのがポイント。
金運
多くの人と関わるほど、お金との縁が強くなる運気の日です。ただ、お金について話す必要はありません。楽しく笑ってコミュニケーションをとっていることがポイント。誰かの冗談などの中に、あなたにとってのお金のヒントがありそう。
ラッキーアイテム：イヤホン
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】天秤座
総合運：★★★★☆
視野がグンと広がったり、新しい考え方を発見できたりと、人からすばらしい影響を受けることができる日です。憧れや尊敬の気持ちを抱いている人と、積極的に関わってみてください。そして、疑問に思ったことは、素直に質問して。
恋愛運
話を聞いてもらったり、ひとりでは大変なことを手伝ってもらったりと、恋の相手に頼ってみるといい日です。すると、ふたりの足並みが揃っていると感じられる瞬間がありそう。その実感が、進展の後押しになります。
金運
お礼やお祝いなどのために、予定外のお金を使うことになるかもしれない日。文句を言いながらお金を使うと、金運は下がる一方！｢おかげさま｣という気持ちでいると、お金との縁が強くなる会話や交流ができます。
ラッキーアイテム：えんぴつ
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】牡羊座
総合運：★★★★☆
一生懸命に取り組んでいることや、これから始めたいことについて、力を貸してくれる人が現れそうな日です。「こんなことをしたい」「これが目標」と、照れずに周りに話してみてください。そして、お願いするときは素直さを忘れずに。
恋愛運
思いやりを見せると、あなたの輝きが何倍にも増していきます！出会ったばかりの相手でも、長年付き合っている恋人でも「何をすれば喜んでもらえるか」と考えてみて。そして、思いついたらすぐに行動に移すといいでしょう。
金運
日頃からあなたをかわいがってくれている人が、食事をごちそうしてくれたり、価値のある物を譲ってくれたりしそうな日です。素直に喜ぶことが、相手にとっても何より嬉しいのだと考えて。お金に関する知識やヒントももらえるでしょう。
ラッキーアイテム：スピーカー
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】乙女座
総合運：★★★★☆
誰かと考えが食い違ったときこそ、魅力的になれる日です。よくよく考えれば、相手の意見にも一理あることに気づくでしょう。最初から「相手を尊重しよう」と心に決めておくことが、コミュニケーションをスムーズにして輝きを増す秘訣。
恋愛運
あなたのちょっとした親切が、相手の心を大きく動かす日。片想いが実ったり、恋人と将来の話ができたりするかも。復縁の可能性もあります。出会ったばかりの相手でも「これをしてあげたい」と感じたら、すぐに行動して。
金運
願ってもないお金や、お金につながる人脈が舞い込んでくる嬉しい運気です！まずは、楽しいことやいい気分になれることをして過ごして。そして、人と話すときは得意分野の話題を出すなど、個性をアピールしましょう！
ラッキーアイテム：漆器
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】蠍座
総合運：★★★★☆
ダラダラと動いていると、運気も行動も勢いを失う日です。すべてのことをスピーディーに進めてみて。まずは、歩くペースを少し速くしてみると〇。ただし、人と話すときには、早口にならないようにするのも、運気アップのポイントです。
恋愛運
恋の相手との関係にマンネリを感じるかも。また「とにかく恋人がほしい」と焦る可能性もアリ。趣味を楽しんだり、友達とおしゃべりをして大笑いしたりすると、気分が落ち着き、不満も消えていくでしょう。
金運
ヘルシーな食事にお金を使うと、心身だけでなく経済状況もより健康になっていく運気の日！できれば新鮮な食材を購入して料理をするとベスト。少し高価な調味料やソースを試したり、調理道具を買い替えたりするのもオススメです。
ラッキーアイテム：絆創膏
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】魚座
総合運：★★★☆☆
効率的に動くことができて、時間を有効に使えるでしょう。午前中は、ひとりでできることに集中するとベスト。誰かへの連絡やSNSなど、人とのコミュニケーションは午後以降にすると、1日の充実感は何倍にもアップ！
恋愛運
より幸せな恋をするための発見ができる日です。そのためにも「これは自分の個性」と思っている部分、周りからよく褒められる部分を高く評価しましょう！あなた本来の輝きが増すだけでなく、注目度もアップするはず。
金運
手元にあるお金を上手に使うことができる日です。何にどれだけ使うとバランスがいいのか、無駄を省ける部分はないか…と、考えながら過ごしてみてください。これまで気づかなかったポイントが見えてきそうです。
ラッキーアイテム：ブランドバック
ラッキーカラー：カーキ