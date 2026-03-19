【1位〜6位】3月20日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】水瓶座 総合運：★★★★★

普段は許されないわがままも、今日はすんなりと受け入れてもらえそう！「ちょっと図々しいかな」と思っていたことも、お願いしてみる絶好のチャンスです！相手の都合や気持ちも考えているのだと伝わることが、運気を生かすポイント。



恋愛運

いろいろなことを話して一緒に笑う、このコミュニケーションが愛情を深める日です。恋の相手に対しては「あの人が楽しめる話題は何か？」と考えてみて。出会いを求めているのなら、誰に対しても親切心を注ぐのがポイント。



金運

多くの人と関わるほど、お金との縁が強くなる運気の日です。ただ、お金について話す必要はありません。楽しく笑ってコミュニケーションをとっていることがポイント。誰かの冗談などの中に、あなたにとってのお金のヒントがありそう。



ラッキーアイテム：イヤホン



ラッキーカラー：パステルイエロー 恋愛運いろいろなことを話して一緒に笑う、このコミュニケーションが愛情を深める日です。恋の相手に対しては「あの人が楽しめる話題は何か？」と考えてみて。出会いを求めているのなら、誰に対しても親切心を注ぐのがポイント。金運多くの人と関わるほど、お金との縁が強くなる運気の日です。ただ、お金について話す必要はありません。楽しく笑ってコミュニケーションをとっていることがポイント。誰かの冗談などの中に、あなたにとってのお金のヒントがありそう。ラッキーアイテム：イヤホンラッキーカラー：パステルイエロー

【2位】天秤座 総合運：★★★★☆

視野がグンと広がったり、新しい考え方を発見できたりと、人からすばらしい影響を受けることができる日です。憧れや尊敬の気持ちを抱いている人と、積極的に関わってみてください。そして、疑問に思ったことは、素直に質問して。



恋愛運

話を聞いてもらったり、ひとりでは大変なことを手伝ってもらったりと、恋の相手に頼ってみるといい日です。すると、ふたりの足並みが揃っていると感じられる瞬間がありそう。その実感が、進展の後押しになります。



金運

お礼やお祝いなどのために、予定外のお金を使うことになるかもしれない日。文句を言いながらお金を使うと、金運は下がる一方！｢おかげさま｣という気持ちでいると、お金との縁が強くなる会話や交流ができます。



ラッキーアイテム：えんぴつ



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】牡羊座 総合運：★★★★☆

一生懸命に取り組んでいることや、これから始めたいことについて、力を貸してくれる人が現れそうな日です。「こんなことをしたい」「これが目標」と、照れずに周りに話してみてください。そして、お願いするときは素直さを忘れずに。



恋愛運

思いやりを見せると、あなたの輝きが何倍にも増していきます！出会ったばかりの相手でも、長年付き合っている恋人でも「何をすれば喜んでもらえるか」と考えてみて。そして、思いついたらすぐに行動に移すといいでしょう。



金運

日頃からあなたをかわいがってくれている人が、食事をごちそうしてくれたり、価値のある物を譲ってくれたりしそうな日です。素直に喜ぶことが、相手にとっても何より嬉しいのだと考えて。お金に関する知識やヒントももらえるでしょう。



ラッキーアイテム：スピーカー



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】乙女座 総合運：★★★★☆

誰かと考えが食い違ったときこそ、魅力的になれる日です。よくよく考えれば、相手の意見にも一理あることに気づくでしょう。最初から「相手を尊重しよう」と心に決めておくことが、コミュニケーションをスムーズにして輝きを増す秘訣。



恋愛運

あなたのちょっとした親切が、相手の心を大きく動かす日。片想いが実ったり、恋人と将来の話ができたりするかも。復縁の可能性もあります。出会ったばかりの相手でも「これをしてあげたい」と感じたら、すぐに行動して。



金運

願ってもないお金や、お金につながる人脈が舞い込んでくる嬉しい運気です！まずは、楽しいことやいい気分になれることをして過ごして。そして、人と話すときは得意分野の話題を出すなど、個性をアピールしましょう！



ラッキーアイテム：漆器



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】蠍座 総合運：★★★★☆

ダラダラと動いていると、運気も行動も勢いを失う日です。すべてのことをスピーディーに進めてみて。まずは、歩くペースを少し速くしてみると〇。ただし、人と話すときには、早口にならないようにするのも、運気アップのポイントです。



恋愛運

恋の相手との関係にマンネリを感じるかも。また「とにかく恋人がほしい」と焦る可能性もアリ。趣味を楽しんだり、友達とおしゃべりをして大笑いしたりすると、気分が落ち着き、不満も消えていくでしょう。



金運

ヘルシーな食事にお金を使うと、心身だけでなく経済状況もより健康になっていく運気の日！できれば新鮮な食材を購入して料理をするとベスト。少し高価な調味料やソースを試したり、調理道具を買い替えたりするのもオススメです。



ラッキーアイテム：絆創膏



ラッキーカラー：ネイビー