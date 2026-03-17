アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が泥沼化しています。世界を巻き込み続けるトランプ米大統領は、ホルムズ海峡への艦船派遣を各国に期待すると明らかにしました。その狙いはどこにあるのか、専門家に聞きました。日本はどう対応するのでしょうか？

そこで今回の#みんなのギモンでは、「“艦船要請”トランプ氏の焦り？」をテーマに解説します。

■複数国で護衛する「連合」結成？

山粼誠アナウンサー

「トランプ大統領が打ち出した新たな一手は、日本を含めた国に艦船での護衛を求めるというものでした。その背景には、トランプ大統領自身の焦りもあるのではないかと専門家は指摘しています」

「トランプ大統領は14日、自身のSNSで日本・中国・フランス・韓国・イギリスを名指しし、ホルムズ海峡に艦船を派遣して脅威を排除してくれることを期待すると投稿しました」

「15日には約7か国と協議を行っているとして、『ホルムズ海峡の警備については、各国と協議を進めている。役割を果たすのは彼らだ』と述べました」

山粼アナウンサー

「トランプ大統領からは『いくつかの国からは前向きな反応があったが、関与は控えたいという国も数か国あった』と話しました」

「またアメリカメディアは、トランプ政権が早ければ今週にも複数の国が護衛を行う連合の結成に合意したと発表する予定だと報じています」

鈴江奈々アナウンサー

「当初はアメリカ軍がホルムズ海峡を航行する船を護衛するという話がありましたが、今は各国に呼び掛けるような事態になってますね」

斎藤佑樹キャスター

「なぜ世界を巻き込もうとしているのか。トランプ大統領の狙いは何なのでしょうか？」

■海峡を通過しないと…石油を運べず

山粼アナウンサー

「脅威を排除してくれることを期待していると投稿はしていますが、想定される任務などはトランプ大統領ははっきりと明示していません」

「ただアメリカ以外の国も含めて、事実上の封鎖状態にあるホルムズ海峡を通過しないと、石油を輸入している各国は自分の国に石油を運ぶことができません」

「そのため各国に護衛を要望したほか、トランプ大統領は『機雷を除去する掃海艇を保有している国もある』と述べ、各国の協力に期待感を示しています」

森圭介アナウンサー

「脅威を排除するということがどういう行動に当たるのかが分からないと首を縦に振れないでしょう。これを飲めば、アメリカ・イスラエル側につくのか、イランと敵対するんじゃないかと勘ぐられることを考えると、なかなか慎重な判断を求められるでしょうね」

■イラン経済の「生命線」を攻撃

山粼アナウンサー

「その境目がどこにあるのかがまだ分かっていない状況です。 緊迫する情勢の中、トランプ大統領は13日、イランの原油の輸出拠点であるカーグ島を攻撃したと明らかにしました」

「カーグ島はペルシャ湾のイラン沖約30キロにある島で、イランの原油輸出の9割を担う拠点とされる、イラン経済の『生命線』の場所です。 トランプ大統領はあらゆる軍事目標を完全に破壊したとした上で、石油インフラは破壊しなかったと強調しました」

「イラン各地で軍事施設や石油施設がアメリカとイスラエルに攻撃される中、イラン経済の生命線であるカーグ島を攻撃すれば、さらなる情勢の悪化を招く危険性があるため、これまで攻撃を免れていたのがカーグ島です」

「トランプ大統領は14日、 NBCのインタビューで『面白半分であと数回攻撃するかもしれない』と述べました」

鈴江アナウンサー

「面白半分という表現をどう受け取っていいのか、悩ましいです」

■カーグ島を攻撃した狙いは？

瀧口麻衣アナウンサー

「なぜここに来て攻撃することにしたのでしょうか？」

山粼アナウンサー

「アメリカ政治に詳しい明海大学の小谷哲男教授は『狙いはとにかくホルムズ海峡を開放させること。事実上封鎖されていることで原油価格が高騰している今の状況は、トランプ大統領にとっても中間選挙で不利になり、焦りしかない』と話していました」

「トランプ大統領としては、この状況を何とかしたい。艦船の派遣を各国に要請したのも、原油価格を下げるため事態を打開したいという狙いがあるそうです」

「カーグ島への攻撃も、1つはイランに経済的に大きなダメージを与えることでホルムズ海峡を開放させたいという狙い。もう1つは、イランの石油の最大の顧客である中国に石油を輸出できなくなるようイランに圧力をかけたいという狙いもあるということです」

「『後にアメリカがイランの石油をコントロールし、中国などに対して使える経済的なカードとして置きたいのではないか』とも小谷哲男教授は話していました」

「一方、イランの革命防衛隊はカーグ島への攻撃を受け、『アラブ首長国連邦にあるアメリカの関連施設も正当な攻撃対象だ』とする声明を出し、報復する姿勢を見せていて、ますます泥沼化してきています」

鈴江アナウンサー

「攻撃の応酬は今も続いていますし、泥沼化して長期化すればするほど、世界、そして日本への影響というのは免れないですよね」

■石油備蓄を放出、補助金も…日本は？

山粼アナウンサー

「日本への影響も出てきていますが、日本はどう対応していくのでしょうか」

「まず石油製品の供給が滞らないよう、政府は16日朝、民間企業に義務付けている石油の備蓄量の引き下げ、（つまり）備蓄放出を始めました。石油元売り各社や商社に対して法律で義務付けている70日分の備蓄を55日分に引き下げます」

「この15日分を取り崩すことによって、ガソリンなどが市場に出回るようにするということです。日本に到着するタンカーは20日頃から大幅に減る恐れがあるため、政府はその前に民間備蓄を放出することで石油製品の安定供給につなげたい考えです」

「また、政府はレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均価格が170円程度に抑えられるよう、19日からガソリン元売り各社に対して補助金の支給を始めます」

「ホルムズ海峡への自衛隊の派遣については、高市首相は『アメリカ側からはまだ求められていない』とした上で、『対応を検討している』と述べました」

「首相は19日にトランプ大統領との首脳会談を予定し、この場で直接要求され、判断を迫られる可能性もあります。政府関係者によると、高市首相の訪米を前に、茂木外務大臣が16日夜、アメリカのルビオ国務長官と電話会談を行う方向で調整しています」

「首脳会談を前に、幅広いルートでトランプ大統領の真意を確認する方針です」

（2026年3月16日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）