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旅行系YouTubeチャンネル「おのだ/Onoda」が、「家族でハワイ（ホノルル）3泊4日旅行記！大人気＆定番のシェラトン・プリンセス・カイウラニ＆モアナサーフライダー ウェスティンに宿泊」を公開した。舞台は、日本人に不動の人気を誇るハワイ・ホノルル。今回はマリオット系列の中でも対照的な魅力を持つ2つの名門ホテルをハシゴするという、最新のハワイ事情を凝縮した滞在記となっている。



旅の拠点となる1軒目は、「シェラトン・プリンセス・カイウラニ」。かつてハワイ王国の王女が暮らした邸宅跡地に立つ、歴史あるホテルだ。おのだ氏が案内されたのは、29階に位置する「タワースイート」。改装を経て新しくなった室内は、2面の大きな窓からダイヤモンドヘッドとワイキキビーチを同時に見渡せる圧巻のパノラマビューを誇る。立地の利便性と価格のバランスに優れ、家族連れにとっても「賢い選択」となる一軒だ。



滞在初日はあいにくの雨となったが、おのだ氏はこれを「ホテルの魅力を深掘りする時間」へと転換させる。1階の「スプラッシュ・バー」でのハッピーアワーや、日本語メニュー完備の安心感、そして近隣の「ターゲット（TARGET）」でのショッピングなど、雨天時でも滞在の質を落とさない立ち回りは、旅のベテランならではの視点だ。夕食には定番の「チーズケーキ・ファクトリー」を選び、ボリューム満点のロコモコを家族で囲む。円安や物価高が叫ばれる昨今だが、こうした「ハワイらしさ」を象徴するスポットの活気は健在だ。



2日目からは、おのだ氏が「ハワイで一番好き」と公言する「モアナサーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ」へと舞台を移す。「ワイキキの貴婦人」の愛称で親しまれる1896年創業のクラシックホテル。今回宿泊した「タワー・オーシャンフロント・スイート」は、1泊約27万円という贅沢な設定だが、そこから望む景色と波の音には、数字では測れない価値がある。バルコニーに立てば、眼下に広がるエメラルドグリーンの海と、心地よい海風。移動の疲れを癒やす「滞在そのものが目的」となる空間がそこにはあった。



特筆すべきは、中庭の巨大なバニヤンツリーを望みながらのアフタヌーンティー体験だ。伝統的なスタイルの中に、流行の「ドバイチョコレート」を取り入れるなど、名門としての誇りと新しさが同居する。娘さんがキッズメニューのシェイクを楽しみ、大人は波音に耳を傾ける。3世代や家族連れであっても、それぞれが無理なく非日常に浸れる環境が整っている。



動画では最新の物価事情についても鋭く切り込む。アラモアナショッピングセンターでの買い物や、1回12ドルというプリクラの価格に驚きつつも、おのだ氏は「物価上昇は一時期より落ち着きつつあるが、やはり為替の影響が大きい」と冷静に分析。その上で、雨天時に娘さんのために巨大室内プレイグラウンドを利用するなど、子供の満足度を優先した「スマート」な旅の組み立てを提案している。



滞在の締めくくりは、虹が架かるワイキキビーチを背景にした豪華な朝食。エッグベネディクトや、日本食コーナーにある納豆・味噌汁に安らぎを感じる瞬間は、日本人旅行者にとっての「安心感」を象徴している。また、現地で活動する知人に自著『スマート旅』を届けるなど、旅を通じて人と繋がるおのだ氏らしい一幕も描かれた。



今回の動画を通じて浮き彫りになったのは、ハワイという場所が持つ「変わらない魅力」と「進化し続ける利便性」だ。円安というハードルは確かにある。しかし、ホテルのカテゴリーを賢く使い分け、子供のペースに合わせたアクティビティを組み込むことで、旅の価値は最大化される。



動画の終盤、おのだ氏は虹の架かったワイキキの空を見上げながら、ハワイへの再訪を誓う。波音に包まれて目覚める朝、ダイヤモンドヘッドの雄大なシルエット、そして家族の笑顔。豪華客船での旅とはまた異なる、大地と海が織りなす圧倒的な癒やしがそこにはあった。



家族旅行のスタイルは千差万別だが、名門ホテルの歴史に身を委ね、波音をBGMに過ごすハワイの3泊4日は、情報を持つ者にとって、今なお至高の選択肢であり続けている。