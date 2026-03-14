人間みたいな態度をとるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8000回再生を突破し、「社長みたいw」「イケメンやん」「いっちょ前にw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車で犬と一緒にドライブ→ふと『助手席』を見てみたら…人間過ぎる『まさかの態度』】

車で犬と一緒にドライブ

TikTokアカウント「saaachi80」の投稿主さんが、ドライブにでかけたときのこと。助手席には、イタリアングレーハウンドの『Baron』ちゃん＆『Tina』ちゃんを乗せていたといいます。みんな一緒でのドライブは、とても楽しいものになりましたが…。

ふと、助手席の2匹を見てみると、Baronちゃんがまるで人間のような態勢になっていたそうです。肘置きに前足をかけて前方を見るBaronちゃん。その姿は、まるでどこかの社長のよう…！あまりに人間味あふれる姿に、投稿主さんも笑ってしまったとか…。

投稿主さんの視線に気づいたのか、Baronちゃんはジロリと視線をよこしたそう。その鋭い表情も、肘をかけた姿勢と妙にマッチしている…！！

おじさんみたいな姿に爆笑♪

Baronちゃんが着用していたハイネックの服も、人間っぽさを高めるのに一役買ったようです。その姿を、投稿主さんは『おっさん』と比喩しました。貫禄たっぷりなBaronちゃん、隣に座るTinaちゃんが舎弟のようにも見えてしまいます…！！

もちろん、普段のBaronちゃんはとてもチャーミングなわんこ。うっかり社長になりきってしまうくらい、投稿主さんとのドライブが楽しいのかもしれませんね♪

Baronちゃんの独特な姿勢は大きな話題を呼び、たくさんの人から「いいね」が寄せられたのでした。

寝姿もクセが強い！！

投稿主さんによると、Baronちゃんは寝姿も独特なのだとか。なんでも、ソファの隅で仰向けになり、隙間にハマるように寝るのだそうです…！！

そればかりでなく、後ろ足をピーンと伸ばして、直立不動の姿勢で寝るというBaronちゃん。やっぱり人間みたいなBaronちゃんの寝姿に、思わず笑ってしまいます…♪

ちなみにTinaちゃんは、一般的な姿勢で寝るとのこと。どんな瞬間でも強烈な個性を発揮するBaronちゃんなのでした。

投稿主さんの家には、他にもシュナウザーの『Gnome』ちゃんや、『Sen』ちゃんという猫さんもいるそう。TikTokアカウント「saaachi80」には、ご家族の賑やかな暮らしがたくさん投稿されていますので、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「saaachi80」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。