¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÄ¶ÆñÅ¨¡¦¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ËÄ©¤à´Ú¹ñ¤ËÏ¯Êó¡¡¹ë½£Àï·ç¾ì¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÉüµ¢
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ø¥½¥ó¤Ï£·Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÂÁÈ¤ÎÂæÏÑÀï¤Ç¡¢ÅðÎÝ¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¤Ëº¸¼ê¤òÉé½ý¡£ÍâÆü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥ê¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥à¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Û¤É²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¥à¤¬¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥é¥¦¥ó¥É¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ø¥½¥ó¤Ï£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£±£°ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤À¤¬¡¢¤³¤Î£±°ÂÂÇ¤ÏÆüËÜÀï¤Ç£²ÈÖ¼ê¤Î°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤«¤é°ì»þ¤ÏÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë£²ÅÀËÜÎÝÂÇ¤ò±¦ÍãÀÊ¾åÃÊ¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢»ø¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÂÅÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥à¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£