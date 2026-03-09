PO±ä´ü¤òFIFA¤ËÍ×ÀÁ¡¡¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ç¥¤¥é¥¯´ÆÆÄ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É´ÆÆÄ¤¬¡¢º£·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤ÎÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤Î±ä´ü¤ò¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢³«ºÅÃÏ¥á¥¥·¥³¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤¬º¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡£9Æü¡¢APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥¯¤Ï3·î31Æü¤Ë1986Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·ü¤±¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡½¥¹¥ê¥Ê¥à¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¡£ÎÎ¶õ¤È³°¹ñÂç»È´Û¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤ò½½Ê¬¤Ë¾·½¸¤Ç¤¤º¡¢¥á¥¥·¥³¤Ø¤Î¥Ó¥¶¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥¢¡¼¥Î¥ë¥É´ÆÆÄ¤â¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤ËÂ»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë