FIFA（国際サッカー連盟）が、ワールドカップなどの商業事業を担う3兆円規模の新会社を設立する構想を発表しました。世界のサッカー発展への支援拡大を掲げていますが、懸念の声も上がっています。FIFAは28日、加盟協会の承認を前提に、評価額200億ドル、日本円で約3兆3000億円規模の100％子会社「FIFAフォワード・エンタープライズ」を設立する構想を発表しました。新会社には、ワールドカップなどの放映権やスポンサー事業を集約