大谷翔平の激レアカードが日本初上陸！「Topps World Baseball Classic 2026 トレカ応援祭」が秋葉原で開催
スポーツやエンターテインメントのトレーディングカードのグローバルリーダーであるTopps社が、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」(以下、WBC)の開幕に合わせた体験型イベント「Topps World Baseball Classic(TM) 2026 トレカ応援祭」を開催。2026年3月6日(金)〜3月8日(日)の3日間、東京・秋葉原で行われる。
【写真】推定総額約8億5000万円にも及ぶ特別な展示が多数登場
■推定総額約8億5000万円の特別展示
本イベントの最大の目玉とも言えるのが、WBCの感動と侍ジャパン、そして大谷翔平選手の軌跡を辿る特別展示。大谷選手の直筆サイン入りメモラビリアの展示に加え、昨年、大谷翔平カードの史上最高額となる300万ドルで落札された激レアカード「2025 Topps Chrome 1/1 Autographed Gold Logoman Patch」が日本で初めて披露される。
特別展示品全体の推定総額は、なんと約8億5000万円に及ぶのだとか。会場は厳重なセキュリティ対策が講じられる予定で、一生に一度お目にかかれるかどうかわからない、歴史的アイテムを間近で見られるチャンスとなっている。
■元MLB選手によるスペシャルトークショーは必見
イベント期間中は、野球界のレジェンドである元MLB選手をゲストに迎えたスペシャルトークショーも実施。岩隈久志さん、松井稼頭央さん、五十嵐亮太さん、青木宣親さんという豪華ゲストが登壇予定だ。WBC出場時の思い出やMLBの舞台での挑戦など、ここでしか聞けない貴重なエピソードが語られる。
さらに、ニッチローさん、大谷似翔平さん、いでけんさんといったおなじみのものまねメンバーも出演し、会場を盛り上げる予定。
■限定グッズや自分だけのカードが作れる体験ブースも
会場内には「2026 Topps Baseball Series 1」の特設販売カウンターが設置されるほか、「Topps NOW」や「WBC Team Set」のプレオーダーの受付も行われる。一部商品には、特別なクーポンや数量限定のノベルティも用意されるのでチェックしてみよう。
また、自分だけのスポーツトレーディングカードが作れるフォトブース「Make Your Own Card」も登場。家族や友人と一緒に、WBC観戦の記念となる1枚を作るのもおすすめだ。
WBCの熱狂とトレーディングカードの奥深い世界を同時に楽しめる「Topps World Baseball Classic 2026 トレカ応援祭」。野球ファンやコレクターはもちろん、これからカード集めを始めてみたいという人も、会場に足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■推定総額約8億5000万円の特別展示
本イベントの最大の目玉とも言えるのが、WBCの感動と侍ジャパン、そして大谷翔平選手の軌跡を辿る特別展示。大谷選手の直筆サイン入りメモラビリアの展示に加え、昨年、大谷翔平カードの史上最高額となる300万ドルで落札された激レアカード「2025 Topps Chrome 1/1 Autographed Gold Logoman Patch」が日本で初めて披露される。
特別展示品全体の推定総額は、なんと約8億5000万円に及ぶのだとか。会場は厳重なセキュリティ対策が講じられる予定で、一生に一度お目にかかれるかどうかわからない、歴史的アイテムを間近で見られるチャンスとなっている。
■元MLB選手によるスペシャルトークショーは必見
イベント期間中は、野球界のレジェンドである元MLB選手をゲストに迎えたスペシャルトークショーも実施。岩隈久志さん、松井稼頭央さん、五十嵐亮太さん、青木宣親さんという豪華ゲストが登壇予定だ。WBC出場時の思い出やMLBの舞台での挑戦など、ここでしか聞けない貴重なエピソードが語られる。
さらに、ニッチローさん、大谷似翔平さん、いでけんさんといったおなじみのものまねメンバーも出演し、会場を盛り上げる予定。
■限定グッズや自分だけのカードが作れる体験ブースも
会場内には「2026 Topps Baseball Series 1」の特設販売カウンターが設置されるほか、「Topps NOW」や「WBC Team Set」のプレオーダーの受付も行われる。一部商品には、特別なクーポンや数量限定のノベルティも用意されるのでチェックしてみよう。
また、自分だけのスポーツトレーディングカードが作れるフォトブース「Make Your Own Card」も登場。家族や友人と一緒に、WBC観戦の記念となる1枚を作るのもおすすめだ。
WBCの熱狂とトレーディングカードの奥深い世界を同時に楽しめる「Topps World Baseball Classic 2026 トレカ応援祭」。野球ファンやコレクターはもちろん、これからカード集めを始めてみたいという人も、会場に足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。