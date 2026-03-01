すっかり馴染んだ「JPN TAXI」どんなモデル？

普段クルマに乗らないという人でも、急いでいるときや公共交通機関が使えず、移動に困ったときなど、タクシーを使うことがあります。



そんなタクシーですが、実はタクシーでの運用に特化した特別なモデルが存在します。それが「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」です。

タクシーに最適化されているこのモデルは、どのようなクルマなのでしょうか。

JPN TAXIは2017年10月にデビューしたトヨタのタクシー特化モデルです。

従来の「クラウンセダン／クラウンコンフォート／コンフォート」や日産「セドリック営業車」「クルー」などの5ナンバーコンパクト4ドアセダンから、従来になかった5ドアハイトワゴンスタイルへと大きく転換しました。

これは高齢社会への対応やバリアフリー、訪日外国人観光客の増加といった時代のニーズに応えることを前提に設計されており、加えて日本らしい「おもてなしの精神」を体現し、環境性能にも配慮したタクシーとして開発されています。

ベース車両はコンパクトミニバン「シエンタ」の先代モデルです。居住スペースの広さと使い勝手に優れたシエンタの良さを活かし、左側リアに大開口の電動スライドドアを装備し、低床でフラットなフロア構造により車椅子での乗車が可能です。

右側のリアドアはヒンジ式で、車道での乗降時に後続車から視認されやすいように、左右非対称となっています。

リア席には大型グリップやUSBポート、シートヒーターや前席エアコンからの冷風を贈るサーキュレーター、バックル照明付きシートベルトなどを配置し、乗客の快適性と利便性を追求しています。

ラゲッジ容量は401L（VDA法）を確保し、スーツケース2個の平積み、ゴルフバッグ4個の収納に対応します。

デザインは従来のクラウンセダンのような格子状グリルや日本独自の「深藍」カラー、フェンダーミラーの採用などにより、流行に左右されない安心感と一目でタクシーと認識できる外観を実現しています。

ボディサイズは全長4400mm×全幅1695mm×全高1750mm、ホイールベース2750mmで、シエンタと同様です。従来の小型タクシーと同様に5ナンバー枠を維持しています。

パワートレインには「THS（トヨタ・ハイブリッド・システム）II」をベースとした新開発の1.5リッターLPGハイブリッドシステムを搭載します。

LPG（液化石油ガス）はコスト面で優位であり、タクシー車両としてはメジャーな燃料です。これに対応するように設計されたハイブリッドシステムは、最大出力74ps・最大トルク111Nmを発揮します。燃費性能は16.5km／L（WLTCモード）を達成しています。

ベースのシエンタとは異なり、タクシー用途を考慮した耐久性も重視されています。

頑丈なサスペンションや補修しやすい塗装、交換が容易なバンパーやライトレンズ、メンテナンスフリーとなるベルト不要の補機類などを採用しています。

安全装備では予防安全パッケージ「トヨタ セーフティ センス」を全車に標準装備し、6エアバッグシステムも備えて乗客の安全確保を図っています。

市場投入後は、当初予定されていた2020年東京オリンピックに向け、東京都23区の大手事業者を中心に大量導入され、従来のセダンタイプからの置き換えが進みました。

現在では地方都市でも採用が拡大し、タクシー業界の主力車種として活躍しています。

これまでに複数回の改良が実施されていますが、2025年6月にも一部改良が実施され、運用面での改善が図られています。LPGタンク容量を従来の52リッターから58リッターに拡大し、一充填あたりの航続距離を延長しています。

トヨタ セーフティ センスも機能向上し、検知精度や検知対象の拡大、緊急時操舵支援機能や低速時加速抑制機能を新たに採用。車線逸脱抑制機能や、「匠」グレードにはブラインドスポットモニターも設定されました。

このほか、メーターデザインの変更により視認性が向上し、運転操作性の向上に寄与しています。

JPN TAXIの価格（消費税込）は345万5100円から368万600円となっています。

新時代のタクシーのスタンダードとしてすっかり定着したJPN TAXIは、度重なる改良により、運転手と乗客双方にとって使い勝手の良いモデルへと進化を遂げています。