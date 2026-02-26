ダウ90000の蓮見翔が、LINEの返信が極端に苦手であることから、大物芸能人からのメッセージを「未読無視」してしまっている現状を告白した。

【映像】未読無視した星野源からのLINE

2026年2月25日放送の『これ余談なんですけど…』は、かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ 。今回は、吉田敬（ブラックマヨネーズ）、鈴木拓（ドランクドラゴン）、板倉俊之（インパルス）、蓮見翔（ダウ90000）、ゆうちゃみが来店し、芸能界きってのひねくれ者たちが今の世の中にモヤモヤすることについてトークを繰り広げた。

LINEのスタンプ返信に関するトークの中で、蓮見は「僕はLINEがめちゃくちゃ苦手。返信が全くできなくて、特に憧れの人とか先輩への返信は（内容に）迷うから、めんどくさくなって今度でいいやってなる」と持論を展開。

その結果、「星野源さんとか未読無視してる時あるんです」と告白。さらには宮藤官九郎、かもめんたる・う大といった面々からのメッセージを未読のままにしていることを明かし、ゆうちゃみから「やばー！」と驚愕された。

蓮見の「大事に思って丁寧に返そうとした結果、返せていない」という弁明に、濱家も「めっちゃ一緒だわ。俺も50件くらい溜まってる」と深く共感。蓮見は200件くらい溜まっているといい、「これを言うと、すぐ返信してるラブレターズさんに顔が立たない。彼らには5秒で返してるので」と、相手によって極端にレスポンスの速さが違うことを明かし、スタジオは大爆笑に包まれた。