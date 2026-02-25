ÊÆÇÐÍ¥¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¥ã¥é¥À¥¤¥ó¤µ¤ó»àµî¡¡¡Ö¥Ê¡¼¥º¤ÎÉü½²¡×¼ç±é¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤È20Ç¯Æ®ÉÂ
¡ÊCNN¡ËÊÆ±Ç²è¡Ö¥í¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥À¡¼¥º¡×¡Ö¥Ê¡¼¥º¤ÎÉü½²¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥ê¥¸¡¼¡õLizzie¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¥ã¥é¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£71ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤¬CNN¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
°äÂ²¤Ï·ÝÇ½¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë´ó¤»¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤â°Å¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥Ó¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Þ¤ï¤ê¤Î³§¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸÷ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÈþ¤·¤¤º²¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯Èá¤·¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ü¥Ó¡¼¤Î20Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤È¤ÎÍ¦´º¤ÊÆ®¤¤¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ï¡ÖÈà¤ÎÊâ¤ß¤¬¡¢Àº¿À¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ëÊÐ¸«¤ò¤Ê¤¯¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ê¡¢¸÷ÌÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥é¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¤Ï1954Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¸Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥é¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¤ÎËöÂ©»Ò¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥é¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¤È¥¡¼¥¹¡¦¥¥ã¥é¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¸µÉû¼ÒÄ¹¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¥ã¥é¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¡£
72Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö11¿Í¤Î¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
84Ç¯¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è¡Ö¥Ê¡¼¥º¤ÎÉü½²/½¸·ë¡ª¶²ÉÝ¤Î¥ª¥Á¥³¥Ü¥ì·³ÃÄ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤ß¤À¤·¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍýÁÛ¼çµÁÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥³¥ë¥Ë¥Ã¥¯¤ò±é¤¸¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¤½¤Î20Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥ê¥¸¡¼¡õLizzie¡×¤Ç¥µ¥à¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢Ìò¤ò±é¤¸¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥À¥Õ¤µ¤ó¤Ï24Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¥ã¥é¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢¡Ö¥Ü¥Ó¡¼¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¿¼¤¯Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤ÈÈà¤Î²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¶»¤¬ÄË¤à¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦°ì¿Í¤Î¶¦±é¼Ô¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¤ò¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÃË¤Î°ì¿Í¡£ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢»þ¡¹µ¤Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£