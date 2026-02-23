声優・下野紘、声が似ている人気アイドル告白「同じラインなんですよね」「僕のライバルです」
【モデルプレス＝2026/02/23】声優の下野紘が、23日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月曜〜金曜あさ9時50分〜）にVTRに出演。自身と声が似ている人物について語った。
【写真】下野紘が“声が似ている”と明かした人気アイドル
この日、番組にはゲストとしてSnow Manの佐久間大介が生出演。佐久間と番組で共演して以来、プライベートでも親交があるという下野がVTRで登場した。
下野は、佐久間の困ったエピソードとして「（家に）来るときは、最初静かにインターホンを押して、こっそり入ってくるんですけど、玄関に入った瞬間の『おはようございます』がこっちがびっくりするくらいなの」とプライベートでの裏話を告白。「僕もそこそこ声でかい方だと思うんですけど、日常的に常に音量バカなのかなって（笑）」と佐久間の声の大きさについて語った。
また、下野と佐久間の声が似ているという話題になり「僕の声って多分佐久間くんと同じラインなんですよね」と告白。さらにスタッフから深澤辰哉にも声が似ていると言われると、下野は「佐久間くんも深澤くんも僕のライバルです！」と宣言していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆下野紘、人気アイドルとの交流告白
◆下野紘、声が似ているアイドル明かす
#ノンストップ 行ってきまーす！ (^^) pic.twitter.com/VaBgb1g7RF— 佐久間大介 (@SAK_SAK_SAKUMA) February 23, 2026
