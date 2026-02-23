「鉄腕DASH」降板、松岡昌宏が日本テレビに「覚悟の訴え」…国分太一「コンプラ違反問題」収束を後押しか

国分太一さんが重大なコンプライアンス違反を起こしたことで、「TOKIO」が解散したのは昨年6月でしたが、とうとうメンバーが本当の意味で散り散りばらばらになってしまいました。

TOKIOの代表番組と言えば当然、『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）ですが、松岡昌宏さんが2月13日に降板を発表。一方、リーダーだった城島茂さんは出演継続を発表。それぞれの道を進むことになりました。

解散後も元メンバー2人が出演していたため、グループとしてのTOKIOを唯一感じられる場だったわけですが、城島さん一人となることでTOKIOの“残り香”はさらに薄まっていくことでしょう。

現在の状況にTOKIOファンのみなさんは寂しい気持ちでいるかもしれません。昨年6月の急転直下の解散劇以来、ネガティブな感情になることも多かったはず。

しかし、そんななかでも“漢・松岡昌宏”の言葉に救われたことが何度もあったのではないでしょうか。そこでTOKIO解散以降の松岡さんの発言のなかから、希望を抱けるポジティブな発言の数々を振り返っていきましょう。

日本テレビへの複雑な心境を吐露

松岡さんは昨年12月、「週刊新潮」と「週刊文春」の取材に応え、日本テレビへの複雑な心境を吐露。それは捉えようによっては“不信感を抱いている”とも推察できる内容だったのです。

特に『ザ！鉄腕！DASH!!』の撮影において《ケガもありましたし、病院にも何度も運ばれています。》と語り、それはコンプライアンス違反にはならないのだろうかと疑問を呈したことが、大きな話題となりました。

この“動き”は、日本テレビ側へ謝罪の場を設けてほしいと切実に訴えていたにもかかわらず、対面する機会を与えてもらえずにいた国分さんへの援護射撃だったのは明白。

実際、松岡さんの言動によって日本テレビの方針が変わった可能性は高く、今月（2月）には日本テレビ・福田博之社長と国分さんの2人きりの面会が実現しました。国分さんが切望していた謝罪の場が設けられ、日本テレビがそれを受け入れた形となったため、一連の問題が収束したと考えていいでしょう。

いずれにしても、日本テレビと対立してしまうリスクも覚悟のうえで「週刊新潮」や「週刊文春」で語った松岡さんの発言の数々は、やはり元メンバーとの絆の強さを感じさせるものだったのです。

「カウコン」にサプライズ出演

余談ですが松岡さんは昨年大晦日に東京ドームで開催された「STARTO to MOVE COUNTDOWN CONCERT 2025‐2026」、通称「カウコン」にゲスト出演。TOKIOの代表曲「宙船」を後輩アイドルたちが熱唱する際、松岡さんがドラマーとしてサプライズ登場し、満員の会場が大歓声に包まれたのです。

松岡さんは昨年いっぱいでSTARTO ENTERTAINMENTとの契約が終わり所属タレントではなくなり、元日に自身の新会社設立を発表したため、事実上のラストステージ。

旧ジャニーズ時代から応援してくれていたファンの方々へ感謝を伝えるために、久しぶりに大舞台のステージでドラムパフォーマンスを披露したのではないでしょうか。TOKIOの曲で松岡さんがドラムを叩く姿は、ファン感涙の光景だったに違いありません。

元メンバーの名前を出しTOKIO時代を懐古

さて、『ザ！鉄腕！DASH!!』は降板しましたが、松岡さんは事務所を立ち上げて芸能活動を鋭意継続中。

自身のYouTubeチャンネルはもちろん、博多大吉さんとMCを務めるトークバラエティ番組『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（テレビ東京系）も、コアなファンに支えられ放送中。今年5月には主演舞台『はがきの王様』の上演も決定しており、俳優としての松岡さんの活躍もますます期待できそうです。

また、今月にゲスト出演したラジオ番組『KENEDIX CROSSROADS』（J-WAVE）では、TOKIOデビュー前夜の貴重なエピソードを語っていました。

のちにTOKIOメンバーとなる城島さんがギター、山口達也さんがベースでバンドを組んでおり、ある日2人がスタジオ練習する様子を松岡さんは見学させてもらったそう。

その際、「スタジオにドラムがあって、『やらないんですか？』って（2人に尋ねると）、『ギターとベースを練習しに来てるから』って言うから、『僕ドラムやっていいですか？』って言って」というやりとりが、松岡さんのドラマーデビューのきっかけだったというのです。

他にも、当時は「光GENJI」、「忍者」、「SMAP」といったダンスパフォーマンスで魅せる先輩グループがいたため、差別化を図るために「バンドでデビューさせてくれって言ったのも自分らだったんだけど」と、メンバーから事務所に提案したという逸話を語っていました。

こうして松岡さんが元メンバーの名前を出しつつ、TOKIO時代の思い出を懐古しながら話してくれていれば、TOKIOというグループの存在は人々の記憶に残り続け、風化しないでしょう。

――松岡昌宏さんに城島茂さん、国分太一さん、そして山口達也さんと長瀬智也さんも集結した5人のTOKIOが、再びステージでパフォーマンスを披露してくれることはあるのでしょうか。松岡さんの言葉からは、再結成を望むファンがいる限り、可能性がゼロになることはないという光明が差していたのです。

