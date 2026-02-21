5Ç¯½»¤ó¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¡Ö²È¶ñÁª¤Ó¤ÎÀµ²ò¡×5¤Ä¡£¥¤¥¹¤Ï¥á¡¼¥«¡¼°ã¤¤¤ÇÌäÂê¤Ê¤·¡£Í£°ì¤Î¸å²ù¤Ï¡Ä
¿·µï¤ò·ú¤Æ¤ë¤È¤¡¢°Õ³°¤ÈÇº¤à¤Î¤¬²È¶ñÁª¤Ó¡£²È¤¬´°À®¤·¤Æ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀß·×ÃÊ³¬¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Î¤«¤¬ÌÂ¤¤¤É¤³¤í¡£5Ç¯Á°¤ËÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤¿¡¢À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé¤Ç½»Âð¼ýÇ¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î»ñ³Ê¤ò¤â¤ÄÉð°æÍ¥²»¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²È¤Å¤¯¤ê¤È²È¶ñÁª¤Ó¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Éð°æ¤µ¤ó¤Ë²È¶ñÁª¤Ó¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
5Ç¯½»¤ó¤Ç¼Â´¶¤¹¤ë¡Ö²È¶ñÁª¤Ó¡×¤ÎÀµ²ò
¤ï¤¬²È¤ÏÉ®¼Ô¡¢É×¤ÈÄ¹ÃË¡Ê11ºÐ¡Ë¡¢ÆóÃË¡Ê9ºÐ¡Ë¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¡£5Ç¯Á°¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç2³¬·ú¤Æ¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡ÛÆ±¤¸¤â¤Î¤ÇÂ·¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¡ª
1³¬¤Ë¤ÏLDK¤ÈÎÙ¤Ë¼ñÌ£¼¼¡¢¸¼´Ø¡¢¥È¥¤¥ì¡£¤½¤·¤Æ2³¬¤Ë¤Ï¡¢Íá¼¼¡¢ÀöÌÌ½ê¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¡¢¿²¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·µï¤ò·ú¤Æ¤ë¤È¤¡¢°Õ³°¤ÈÇº¤à¤Î¤¬²È¶ñÁª¤Ó¡£²È¤¬´°À®¤·¤Æ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀß·×ÃÊ³¬¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Î¤«¡£Í½»»¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤ï¤¬²È¤â¤«¤Ê¤êÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢5Ç¯Êë¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²È¤Å¤¯¤ê¤È²È¶ñÁª¤Ó¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë²È¶ñ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤Î¼ÂÂÎ¸³¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿²È¶ñÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡ÈÆâÁõ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¡É¤òÍ¥Àè
LDK¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤¬¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡£¤ï¤¬²È¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ÈÆ±ÁÇºà¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤È¿§Ì£¤¬¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ë¼«Á³¤ÊÅý°ì´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÅ·ÈÄ¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢Ç®¤Ë¤â±ø¤ì¤Ë¤â¶¯¤¯¤Æ¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²È¤Å¤¯¤ê¤ÈÆ±»þ¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ú¤ÅÏ¤·»þ¤Ë¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¥é¥¯¤Ç¤·¤¿¡£Âç¤¤¯Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë²È¶ñ¤³¤½¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶õ´Ö¤Î°ìÉô¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤È¼ºÇÔ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
2¡§¥¤¥¹¤Ï¡Ö¿§¡×¤È¡Ö¹â¤µ¡×¤ò¤½¤í¤¨¤ë
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¤¥¹Áª¤Ó¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÂÌÌ¤Î¹â¤µ¤È¿§Ì£¤Î¥È¡¼¥ó¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤¿¤ËÇã¤¦¥¤¥¹¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¹õ¿§¤È¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÂ¤ë¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ëºî¶È¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤µ¤Î³ÎÇ§¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¥¤¥¹¤Ï¡¢É¬¤ººÂ¤Ã¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ç¤â¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÇØ¤â¤¿¤ì¤¬³×¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¼êÆþ¤ì¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5Ç¯»È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê½ý¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç²÷Å¬¤Ë¡£·ÐÇ¯ÊÑ²½¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡§¥½¥Õ¥¡Áª¤Ó¤Ï¡ÖÆ°Àþ¡×¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ï¡¢¤Þ¤ºÇÛÃÖ¤ò·è¤á¤Æ¤«¤éÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä²»¶Á¡ÊÅ·°æ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤«¤é¡¢Éô²°¤ÎÃæ±û¤ËÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ò¤µ¤¨¤®¤é¤º¡¢°µÇ÷´¶¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÇL»ú¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍèµÒ»þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤âÊØÍø¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹¥¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°Àþ¤ä»È¤¤Êý¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬¡¢Ä¹¤¯ËþÂ¤Ç¤¤ë²È¶ñÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4¡§¾ÍèÅª¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
¿²¼¼¤ÏÉÛÃÄ¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¼è¤êÀß·×Åö»þ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÉÛÃÄ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤í¤½¤íÊÌ¤Ç¿²¤é¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾²»Å¾å¤²¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¡£ÎÙ¤Î¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÏÉÛÃÄ¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦²¡Æþ¤ì¥µ¥¤¥º¤Î¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤âÉô²°¤Ç¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É¤òÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·ºÇ½é¤«¤é¾ö¤Ê¤É¸ÇÄêÅª¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÁªÂò»è¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ù¥Ã¥É¤ËÌá¤ë¤È¹ø¤¬¤¹¤´¤¯¥é¥¯¤Ç¡¢¾²¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ï²¡Æþ¤ì¥µ¥¤¥º¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò»È¤¤¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤È¤·¤Æ³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÂ¤¦¾ì½ê¤Û¤É¡¢¡Ö¤¢¤È¤«¤éÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÍ¾Çò¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤³¤ì¤Ï½»¤ó¤Ç¤«¤é¼Â´¶¤·¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
5¡§»Ò¤É¤âÍÑ¥¤¥¹¤ÏÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸«Ä¾¤¹
¤³¤ì¤ÏºÇ¶á¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆþµïÅö½é¤ÏÂÃÖ¤¤Ä¤¤Î»Ò¤É¤âÍÑ¥Á¥§¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¡ÖÂç¿Í¤ÈÆ±¤¸¥¤¥¹¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþµï4Ç¯ÌÜ¤ËÌÚ¤Î¥¤¥¹¡Ê¾å¤Î¼Ì¿¿¼êÁ°Â¦¡Ë¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤¿¤Á¤ËÁª¤Ð¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢ËþÂÅÙ¤â¹â¤¯¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤â¸þ¾å¤·¡¢½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ´í¸±¤À¤Ã¤¿ÂÂæ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤â°Â¿´¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢»Ò¤É¤âÍÑ¤Î¥¤¥¹¤Ï¡ÖÄ¹¤¯»È¤¦Á°Äó¡×¤ÇÂç¿Í¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸«Ä¾¤¹¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤«¤â¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÍ£°ì¤Î¸å²ù¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¹¥¯¡×
°ìÊý¤Ç¾¯¤·¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î´ù¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹â¤µ¤ÇÂ¤ºî¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¤¥¹Áª¤Ó¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£Â¤ºî¤Ç¤Ê¤¯¹â¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¤ºî¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²È¶ñÁª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é¡Ö¥×¥í¤ËÁêÃÌ¡×¤¬°Â¿´
²È¶ñÁª¤Ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤âÇº¤ß¤¹¤®¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¡Ê¥×¥í¡Ë¤Ë¿ÞÌÌ¤ä²È¤Å¤¯¤êÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÁêÃÌ¡£¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´°À®¸å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸°ã¤¤¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²È¶ñ¤Ï¤¢¤È¤«¤é¤Ç¤âÇã¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²È¤Å¤¯¤ê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê²È¶ñ¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤«¡×¤Þ¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´Ö¼è¤ê¤äÆâÁõ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÇº¤à¤³¤È¤¬¸º¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Âç¤¤Ê²È¶ñ¤Ï¶õ´Ö¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È
¡¦¥¤¥¹¤ä¥½¥Õ¥¡¤Ï»È¤¤Êý¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤³¤È
¡¦ÌÂ¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ï¾Íè¤ÎÍ¾Çò¤ò»Ä¤¹¤³¤È
5Ç¯Êë¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë²È¶ñÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£