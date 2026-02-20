ダイアン津田「エグいほど痛い」 約1ヶ月前から始めた“睡眠”のための日課を告白「約10分間、上半身裸で」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が、18日放送のフジテレビ系バラエティー『超ホンマでっか!?TV』(後9：00)に出演。ぐっすり眠るためにこだわっている“日課”を明かした。
【写真】『リブート』瞬殺で話題・ダイアン津田＆戸田恵梨香との「顔のデカさがゴイゴイスー!!」ショット
今回は「“睡眠力”を上げる方法」をテーマにトークが展開され、専門家から“質の良い睡眠”を取るためのテクニックなどを学んだ。自身の睡眠について問われた津田は「しっかり寝ている方です」と断言し、「すぐ寝られる方です。寝るための準備をめっちゃやっていますし」と睡眠にこだわっている様子を見せた。
共演者の島崎和歌子から「何の準備しているの？」と聞かれると「シャクティマット」を愛用していることを告白。このマットについて「これめちゃくちゃトゲついてて」と説明し、就寝前の約10分間、上半身裸でマットの上で仰向けになるのが日課だという。
使用感については「エグいほど痛い」と語るが、約1ヶ月前から始めたことにより「めっちゃ寝られるんです」と大絶賛。「（体が）ぬくぬくになって、血行が良くなって、めっちゃ寝やすくなるんですよ。ツボ押しみたいな感じで」と興奮気味にその魅力を紹介し、共演者たちを驚かせていた。
